Xiaomi выпустила улучшенные наушники Redmi AirDots 3 Pro с активным шумоподавлением за 55 долларов
Сегодня, 26 мая, компания Xiaomi в Китае провела презентацию, посвящённую премьере нескольких новых гаджетов. Мы уже писали о лэптопах RedmiBook Pro на чипах Ryzen 5000, а также о смартфонах Redmi Note 10 5G и Redmi Note 10 Pro 5G. Теперь коротко рассмотрим ещё одну новинку – полностью беспроводные наушники Redmi AirDots 3 Pro.
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Модель стала улучшенной версией представленного ранее аксессуара. Главное нововведение – появление системы активного подавления шумов (до 35 дБ). Режим прозрачности, при активации которого пользователь будет слышать звуки окружающей среды, тоже предусмотрен.
Независимые модули весят по 4,9 грамма и могут похвастаться защитой от воды по стандарту IPX4. Построены они на базе 9-миллиметровых излучателей, а подключение к смартфонам выполняется по протоколу Bluetooth 5.2. При этом производителем заявлена поддержка сопряжения сразу с двумя устройствами одновременно.
Ещё одним новшеством в Redmi AirDots 3 Pro стала поддержка беспроводной зарядки. Но от симметричного разъёма USB-C китайская компания отказываться не стала. Ёмкость аккумулятора в наушниках не уточняется, но время автономной работы составляет 6 часов с выключенным шумоподавлением. Зарядный футляр оборудован батареей на 470 мА*ч и заряжается полностью за 2,5 часа. Кейс продлевает автономность гаджета до 28 часов.
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Старт продаж Xiaomi Redmi AirDots 3 Pro в Китае запланирован на 11 июня 2021 года. В течение первой недели все покупатели смогут приобрести новинку за 45 долларов. Официальная рекомендованная же стоимость беспроводных наушников составила 55 долларов. Летом они должны будут появиться официально и в Европе.
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