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Китайский Xiaomi Redmi Note 10 5G оказался почти вдвое дешевле европейского

Цена стартует со 155 долларов.
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Компания Xiaomi вслед за Redmi Note 10 Pro 5G на чипсете Dimensity 1100 анонсировала локальную версию модели Redmi Note 10 5G. Она оказалась в начальной комплектации почти в два раза дешевле европейского варианта в топовой модификации памяти.

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Смартфон оборудован 90-герцевым жидкокристаллическим дисплеем диагональю 6,5 дюйма. В отверстии расположен фронтальный 8-мегапиксельный модуль. В основной камере установлены датчики изображения разрешением 48 Мп и 2 Мп. От второго 2-мегапиксельного сенсора просто отказались.

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Аппаратная платформа в Redmi Note 10 5G строится вокруг 7-нанометрового мобильного процессора Dimensity 700. Европейская версия смартфона оборудована 4 ГБ оперативной памяти вне зависимости от комплектации, а вместимость накопителя составляет 64-128 ГБ. А вот китайский вариант предлагает намного больше памяти вплоть до 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ.

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Новинка несёт на борту аккумуляторную батарею ёмкостью 5 000 мА*ч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Корпус защиты от воды класса IP53 не имеет в отличие от старшей модели. В продаже смартфон появится с предустановленной операционной системой Android 11 и фирменной новой прошивкой MIUI 12.5. Прочие параметры включают чип NFC, выход под наушники, Wi-Fi / Bluetooth и порт USB-C.

Xiaomi Redmi Note 10 5G в Китае будет предлагаться в модификациях 4/128 ГБ, 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 155 долларов, 185 долларов, 220 долларов и 250 долларов соответственно. Старт продаж намечен на 1 июня 2021 года. Покупателям будут доступны расцветки: Chrome Silver, Graphite Gray, Midnight Blue и Aurora Green.

Заметим, что европейский вариант в модификации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти стоит почти вдвое дороже, чем китайская версия с этими же объёмами ОЗУ / ПЗУ – 229 евро или 280 долларов. Более того, новинка в модификации 8/256 ГБ оказалась лишь на 5 долларов дороже, чем европейская в комплектации 4/64 ГБ, которую оценили в 199 евро (245 долларов).

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Есть вероятность, что китайская версия Xiaomi Redmi Note 10 5G будет пользоваться спросом на AliExpress. Напомним, что в MIUI 12.5 для рынка Поднебесной отсутствует возможность установки Google Mobile Services. Но это не должно стать проблемой, поскольку китайская версия смартфона не отличается от европейской, то есть без проблем на неё можно будет установить глобальную прошивку MIUI 12.5.

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