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Как и было запланировано, китайская компания Xiaomi анонсировала смартфон среднебюджетного класса под названием Redmi Note 10 Pro 5G. Новинка ориентирована на китайский рынок, но есть все предпосылки к тому, что спустя некоторое время она выйдет за пределы Поднебесной. Возможно, под другим коммерческим названием.

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Большинство технических характеристик подтвердилось. Смартфон получил дизайн в стиле международной версии Redmi Note 10 Pro, но площадка основной камеры чуть изменилась. Увы, несмотря на наличие трёх больших оптических модулей, только два из них имеют практическую пользу. Это главный 64-мегапиксельный и сверхширокоугольный 8-мегапиксельный. Даже сенсора TeleMacro на 5 Мп модель не получила. Третий компонент – макрокамера на 2 Мп.

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Спереди в Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G установлен 6,6-дюймовый дисплей IPS вместо AMOLED-матрицы в международной модели. Разрешение – Full HD+, а соотношение сторон – 20 к 9. Производитель заявляет поддержку DCI-P3, яркость 450 нит, частоту обновления 120 Гц и даже стекло Gorilla Glass последнего поколения, которое используется даже не во всех флагманах.

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Сердцем новинки стал мобильный процессором Dimensity 1100. 6-нанометровая однокристальная система имеет графику Mali-G77 MC9 и пиковую частоту 2,6 ГГц. Чипсет дополняется 6-8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. В зависимости от комплектации вместимость встроенного хранилища составила 128-256 ГБ. За автономность отвечает встроенная батарея ёмкостью 5 000 мА*ч с быстрой подзарядкой мощностью 67 Вт. Полностью АКБ заряжается за 42 минуты.

Габаритные размеры Redmi Note 10 Pro 5G составили 163,3 x 75,9 x 8,9 мм при массе 193 грамма. Биометрический сенсор расположен на правом торце корпуса. Также отметим выход под наушники, ИК-излучатель, стереофонические динамики JBL, защиту от воды класса IP53, 16-мегапиксельную камеру для селфи и MIUI 12.5 на базе операционной системы Android 11 сразу из коробки. Беспроводные адаптеры NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.2 тоже на борту.

В продаже новинка появится в зелёной, белой и чёрной расцветках корпуса. Рекомендованная производителем стоимость Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G в модификации 6/128 ГБ составила 235 долларов. Также есть версии 8/128 ГБ и 8/256 ГБ, которые были оценены в 280 долларов и 310 долларов соответственно. Старт продаж запланирован на 1 июня 2021 года.

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Напомним, что Xiaomi Redmi Note 10 Pro для глобального рынка оснащается чипом Snapdragon 732G без поддержки сетей пятого поколения. В основной камере установлен модуль на 108 Мп. Экран 120 Гц построен на базе матрицы AMOLED, а мощность быстрой зарядки урезана до 33 Вт. Модель доступна в конфигурациях 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ по цене 279 евро (340 долларов), 299 евро (365 долларов) и 329 евро (400 долларов) соответственно. В России продаётся топовая версия за 28 990 рублей (395 долларов).