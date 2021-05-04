54 устройства Samsung получат прошивку One UI 3.5
Большинство актуальных смартфонов южнокорейской компании Samsung уже работают на базе фирменного программного обеспечения One UI 3.1. Но уже летом производитель выпустит сгибаемые смартфоны Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3, вместе с которыми дебютирует новая версия оболочки – One UI 3.5. Её получит вместе с обновлением более пяти десятков устройств Samsung, включая несколько планшетных компьютеров.
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Южнокорейская компания обновит до One UI 3.5 все флагманские смартфоны, начиная с моделей 2019 года выпуска. Речь о семействе Samsung Galaxy S10. Оно представлено пятью моделями: Galaxy S10 / S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10e и Galaxy S10 Lite.
Последняя вышла уже в начале 2020 года за полтора месяца до анонса семейства Galaxy S20. Оно тоже в полном составе перейдёт на прошивки One UI 3.5. То есть обновление придёт на Samsung Galaxy S20 / S20 5G, Galaxy S20+ / S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra / S20 Ultra 5G и Galaxy S20 FE / S20 FE 5G. Версия FE (Fan Edition) появилась не зимой, а осенью минувшего года.
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Новое поколение флагманских смартфонов, конечно же, то же в списке. Речь о Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra. В этом году семейство может пополнится моделью Galaxy S21 FE, презентация которой ожидается в третьем квартале.
Флагманы с поддержкой стилуса не останутся без One UI 3.5. Линейка текущего поколения представлена моделями Samsung Galaxy Note 20 / Note 20 5G и Galaxy Note 20 Ultra / Note 20 Ultra 5G. Также в списке прошлое поколение – Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 5G, Galaxy Note 10+ / Note 10+ 5G и Galaxy Note 10 Lite.
Не пройдёт программное обеспечение стороной и сгибаемые флагманские смартфоны компании. Их в ассортименте производителя из Сувона насчитывается пять. В 2018 году Samsung анонсировала Galaxy Fold первого поколения. В 2019 году он поступил в продажу вместе с версией 5G. В прошлом году модельный ряд расширился моделями Galaxy Z Flip / Flip 5G и Galaxy Z Fold 2/ Fold 2 5G.
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Оболочка One UI 3.5 придёт на смену One UI 3.1 в 15 смартфонах среднего класса. Хиты продаж 2019 года Samsung Galaxy A50 / A50s и Galaxy A70 / A70s останутся без обновления в отличие от Samsung Galaxy A51 / A51 5G, Galaxy A52 / A52 5G, Galaxy A71 / A71 5G и Galaxy A72.
Кроме того, обновление придёт на недавние новинки Samsung Galaxy A32 / A32 5G, Galaxy A62, Galaxy F62, Galaxy M12 и Galaxy F12. Также в списке Samsung Galaxy F41 и Galaxy A90 5G, первый смартфон компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения в среднем сегменте.
В завершение добавим, что только семь планшетных компьютеров последних двух поколений обзаведутся программным обеспечением One UI 3.5. Обновление станет доступно только для Samsung Galaxy Tab S7 / S7 5G, Galaxy Tab S7+ / S7+ 5G, Galaxy Tab S6 / S6 5G и Galaxy Tab S6 Lite.
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