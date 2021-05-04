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Большинство актуальных смартфонов южнокорейской компании Samsung уже работают на базе фирменного программного обеспечения One UI 3.1. Но уже летом производитель выпустит сгибаемые смартфоны Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Fold 3, вместе с которыми дебютирует новая версия оболочки – One UI 3.5. Её получит вместе с обновлением более пяти десятков устройств Samsung, включая несколько планшетных компьютеров.

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Южнокорейская компания обновит до One UI 3.5 все флагманские смартфоны, начиная с моделей 2019 года выпуска. Речь о семействе Samsung Galaxy S10. Оно представлено пятью моделями: Galaxy S10 / S10 5G, Galaxy S10+, Galaxy S10e и Galaxy S10 Lite.

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Последняя вышла уже в начале 2020 года за полтора месяца до анонса семейства Galaxy S20. Оно тоже в полном составе перейдёт на прошивки One UI 3.5. То есть обновление придёт на Samsung Galaxy S20 / S20 5G, Galaxy S20+ / S20+ 5G, Galaxy S20 Ultra / S20 Ultra 5G и Galaxy S20 FE / S20 FE 5G. Версия FE (Fan Edition) появилась не зимой, а осенью минувшего года.

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Новое поколение флагманских смартфонов, конечно же, то же в списке. Речь о Samsung Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra. В этом году семейство может пополнится моделью Galaxy S21 FE, презентация которой ожидается в третьем квартале.

Флагманы с поддержкой стилуса не останутся без One UI 3.5. Линейка текущего поколения представлена моделями Samsung Galaxy Note 20 / Note 20 5G и Galaxy Note 20 Ultra / Note 20 Ultra 5G. Также в списке прошлое поколение – Samsung Galaxy Note 10 / Note 10 5G, Galaxy Note 10+ / Note 10+ 5G и Galaxy Note 10 Lite.

Не пройдёт программное обеспечение стороной и сгибаемые флагманские смартфоны компании. Их в ассортименте производителя из Сувона насчитывается пять. В 2018 году Samsung анонсировала Galaxy Fold первого поколения. В 2019 году он поступил в продажу вместе с версией 5G. В прошлом году модельный ряд расширился моделями Galaxy Z Flip / Flip 5G и Galaxy Z Fold 2/ Fold 2 5G.

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Оболочка One UI 3.5 придёт на смену One UI 3.1 в 15 смартфонах среднего класса. Хиты продаж 2019 года Samsung Galaxy A50 / A50s и Galaxy A70 / A70s останутся без обновления в отличие от Samsung Galaxy A51 / A51 5G, Galaxy A52 / A52 5G, Galaxy A71 / A71 5G и Galaxy A72.

Кроме того, обновление придёт на недавние новинки Samsung Galaxy A32 / A32 5G, Galaxy A62, Galaxy F62, Galaxy M12 и Galaxy F12. Также в списке Samsung Galaxy F41 и Galaxy A90 5G, первый смартфон компании с поддержкой мобильных сетей пятого поколения в среднем сегменте.

В завершение добавим, что только семь планшетных компьютеров последних двух поколений обзаведутся программным обеспечением One UI 3.5. Обновление станет доступно только для Samsung Galaxy Tab S7 / S7 5G, Galaxy Tab S7+ / S7+ 5G, Galaxy Tab S6 / S6 5G и Galaxy Tab S6 Lite.