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Месяц назад китайская компания Huawei анонсировала европейскую версию спортивного браслета Band 6. Сейчас мартовская новинка дебютировала и в России, но купить её можно будет только начиная с середины мая. Принимать предварительные заказы начнут уже на следующей неделе.

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Капсула с электроникой имеет защиту от воды. Она выдерживает давление на глубине 50 метров за счёт соответствия требованиям стандарта 5ATM. Габаритные размеры составили 43 x 25,4 x 10,99 мм, а масса – 18 граммов без учёта веса ремешка.

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На верхней стороне капсулы установлена активная матрица на органических светодиодах с поддержкой сенсорного управления и жестовой системы навигации. Диагональ дисплея составляет 1,47 дюйма, а разрешение – 194 x 368 пикселей.

Huawei Band 6 получил поддержку почти сотни режимов тренировки и может подсчитывать частоту сердечных сокращений в режиме 24/7 благодаря датчику нового поколения. Есть на борту и сенсор для отслеживания уровня кислорода в крови. Датчик TruSleep второго поколения отвечает за мониторинг качества и продолжительности сна.

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На официальном сайте производителя отсутствует информация о ёмкости аккумуляторной батареи, но указано, что в обычном режиме использования время автономной работы на полном заряде составляет две недели. Новинка поддерживает работу со смартфонами на базе операционных систем iOS 9.0 и Android 6.0 Marshmallow. Синхронизация выполняется по протоколу Bluetooth 5.0.

Китайская компания откроет приём предварительных заказов на носимый гаджет нового поколения 29 апреля. Официальная рекомендованная стоимость Huawei Band 6 составила 3 990 рублей. В Европе модель оценили в 59 евро (5 500 рублей). В продажу спортивный браслет поступит 13 мая в четырёх расцветках: «Розовая сакура», «Насыщенный зелёный», «Янтарный восход» и «Графитовый чёрный».

Напомним, что на днях в России дебютировал Honor Band 6 с практически идентичными техническими характеристиками. Он поступил в продажу 20 апреля по цене 4 490 рублей, но первым покупателям доступна скидка в размере 1 000 рублей.