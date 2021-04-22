Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Huawei Band 6 появился в России – 1,47” AMOLED, SpO2, 14 дней автономной работы за 3 990 рублей

Продажи начнутся 13 мая текущего года.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
RTX 3060 - Ситилинк снижает цены
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Месяц назад китайская компания Huawei анонсировала европейскую версию спортивного браслета Band 6. Сейчас мартовская новинка дебютировала и в России, но купить её можно будет только начиная с середины мая. Принимать предварительные заказы начнут уже на следующей неделе.

реклама

Капсула с электроникой имеет защиту от воды. Она выдерживает давление на глубине 50 метров за счёт соответствия требованиям стандарта 5ATM. Габаритные размеры составили 43 x 25,4 x 10,99 мм, а масса – 18 граммов без учёта веса ремешка.

анонсы и реклама
Новые поставки RTX 3080 значительно подорожали
Еще одна RTX 3080 и дороже
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT

На верхней стороне капсулы установлена активная матрица на органических светодиодах с поддержкой сенсорного управления и жестовой системы навигации. Диагональ дисплея составляет 1,47 дюйма, а разрешение – 194 x 368 пикселей.

Huawei Band 6 получил поддержку почти сотни режимов тренировки и может подсчитывать частоту сердечных сокращений в режиме 24/7 благодаря датчику нового поколения. Есть на борту и сенсор для отслеживания уровня кислорода в крови. Датчик TruSleep второго поколения отвечает за мониторинг качества и продолжительности сна.

реклама

На официальном сайте производителя отсутствует информация о ёмкости аккумуляторной батареи, но указано, что в обычном режиме использования время автономной работы на полном заряде составляет две недели. Новинка поддерживает работу со смартфонами на базе операционных систем iOS 9.0 и Android 6.0 Marshmallow. Синхронизация выполняется по протоколу Bluetooth 5.0.

Китайская компания откроет приём предварительных заказов на носимый гаджет нового поколения 29 апреля. Официальная рекомендованная стоимость Huawei Band 6 составила 3 990 рублей. В Европе модель оценили в 59 евро (5 500 рублей). В продажу спортивный браслет поступит 13 мая в четырёх расцветках: «Розовая сакура», «Насыщенный зелёный», «Янтарный восход» и «Графитовый чёрный».

Напомним, что на днях в России дебютировал Honor Band 6 с практически идентичными техническими характеристиками. Он поступил в продажу 20 апреля по цене 4 490 рублей, но первым покупателям доступна скидка в размере 1 000 рублей.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

huawei
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
55
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
24
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
33
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
Битва процессоров: Core i7-10700КF VS Ryzen 7 3800XТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
12
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC (TUF-RX6800XT-O16G-Gaming)
12
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
26
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
102
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
74

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 82
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
16 апреля 2021 26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

32 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 на Android 11 от 20 апреля 2021 года
5
Падение Биткоина сделало переводы внутри сети дорогими, а владельцы Akita Inu стали миллионерами
14
30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO получили стабильную прошивку MIUI 12 в России и мире
1
Sony раздаёт Horizon: Zero Dawn за бесплатно каждому желающему
15
В России появился коллекционный Xiaomi Redmi Note 10 Pro с браслетом Mi Smart Band 5 в подарок
3
Sony блокирует сетевые службы PlayStation 5 с севшей батарейкой, для замены требуется жидкий металл
10
GeForce RTX 3050 Ti продемонстрировала низкую производительность и не заявлена для настольных ПК
12
Производители видеокарт обеспокоены падением Биткоина, опасаясь снижения доходов со стороны майнеров
41
8-ядерные процессоры Intel Core i7 десятого поколения подешевели на 110-280 долларов
58
Gigabyte наносит удар по майнерам Ethereum, снижая гарантию видеокарты CMP 30HX за 719$ до 90 дней
16
Диспетчер задач Windows 10 получит крупное обновление функций
14
Xiaomi представит линейку доступных смартфонов Redmi 10 стоимостью от 135 долларов
1
На Aliexpress подорожали некоторые популярные процессоры и матплаты
26
Новая модификация Grand Theft Auto VI Extreme Mod замедлила GeForce RTX 3090 до 30 fps – тест SH
8
В России запущено собственное производство материнских плат на чипсете AMD450
67
Энтузиаст улучшил Ведьмак 3, добавив в культовую игру 50 графических модификаций
9
THG сравнили RTX 3090 и RX 6900 в играх
20
Titanfall 2 установила новый рекорд «онлайна» в Steam на фоне распродажи и анонса нового героя Apex Legends
+
Наиболее полная информация о GeForce RTX 3080 Ti – защита от майнеров, 12 Гб памяти и 10240 ядер
14
Вредоносное ПО WhatsApp Pink теперь может автоматически отвечать на ваши сообщения Signal и Telegram
2

Популярные статьи

История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
207
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
24
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
55
Известные игровые серии с неопределенным будущим
42
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
4

Сейчас обсуждают

max1024
14:39
бред - не бред, но майнинг из всех щелей прет, он уже повлиял на игровую индустрию, если эта крупа Чиа или её зерна выстрелят, лишимся и емких носителей, они еще и БП прихватят, ну а потом кто знает ч...
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
Joni-sniper
14:36
Помимо Дурика и Хрюши были еще Семпроны на 166шине, даже скрин сохранился)))
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
in_cognito
14:36
"установка четырех таких носителей на китайский PCI-Express адаптер с RAID 0 зеркалированием. Думаю, плюсы такого решения вам объяснять не нужно" вообще-то неплохо бы объяснить
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
Толик Смирнов
14:35
у валва сложности с циферкой три.))там шутить можно не ток на счёт халфы))
Известные игровые серии с неопределенным будущим
max1024
14:35
Кстати дельное предложение ))
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
FireLine
14:35
Скорее всего купят в китае, а продадут по оверпрайсу распилив деньги.
В России запущено собственное производство материнских плат на чипсете AMD450
warmuza
14:33
Зелот, пиши новость со ссылкой на этого Эксперта.
Новая криптовалюта Chia может сжать Интернет вдвое до конца года
Hacknir
14:33
А че в 2030? Так рано? А че не в 2050?
В России запущено собственное производство материнских плат на чипсете AMD450
FireLine
14:31
Всего-то достаточно написать сколько хешей выдает.
Основатель ресурса Tech Report поможет Intel вывести на рынок игровые видеокарты
Cyreex
14:29
А еще КТ133А сегодня интересен тем, что на нем можно собрать самую мощную конфигурацию с поддержкой ISA (если не брать в расчет промышленные платы). Послушать как звучали всякие GUS, AWE, Roland.
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем