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Компания Honor объявила о скором старте продаж в России спортивного браслета Honor Band 6. Новинка поступит на рынок уже завтра, 20 апреля, а самые быстрые пользователи смогут купить фитнес-трекер со скидкой в размере 1 000 рублей.

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Honor Band 6 имеет габаритные размеры 43 x 25,4 x 11,45 мм. Капсула с электроникой весит 18 граммов и обладает защитой от воды. Вопросами автономности занимается аккумуляторная батарея ёмкостью 180 мА*ч. По словам производителя, в режиме ожидания устройство работает две недели. При включении TruSleep и работе сенсора TruSeen для измерения частоты сердечных сокращений автономность сокращается вдвое.

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Как вы уже поняли, новинка может выполнять мониторинг продолжительности и качества сна, а также отслеживать пульс. Кроме того, на борту спортивного браслета есть сенсор SpO2 для проверки уровня насыщения крови кислородом. Фитнес-трекер китайской компании может подсчитывать количество сожжённых во время тренировки калорий, пройдённые шаги и определять уровень стресса.

Естественно, все базовые функции, присущие всем спортивным браслетам, тоже на месте. Это вывод уведомлений со смартфона, будильник, прогноз погоды и прочее. Новинка поддерживает работу с устройствами на базе операционных систем iOS 9.0 и Android 5.0 Lollipop. Синхронизация выполняется по протоколу Bluetooth 5.0.

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Honor Band 6 оборудован 1,47-дюймовой матрицей на органических светодиодах. Разрешение дисплея составляет 194 x 368 точек В сравнении с моделью прошлого поколения экран увеличился почти в два с половиной раза (148%). Матрица прикрыта 2.5D-стеклом, которые не собирает отпечатки пальцев за счёт качественного олеофобного покрытия.





Новинка получила поддержку десяти спортивных режимов, включая греблю и эллиптический тренажёр. Honor Band 6 оценили в 4 490 рублей. В продаже спортивный браслет появится в трёх цветовых решениях: «Чёрный Метеорит», «Песочный Серый» и «Коралловый Розовый».