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Китайский производственный гигант Xiaomi на этой неделе презентовал модели POCO X3 Pro и POCO F3 на процессорах Snapdragon 860 и Snapdragon 870 соответственно. Сегодня мы писали, что второй смартфон только 29 марта можно будет купить со скидкой до 155 долларов. Более доступная новинка тоже упадёт в цене на старте продаж.

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Купить Xiaomi POCO X3 Pro можно будет со скидкой до 125 долларов только 1 и 2 апреля текущего года. Модель предлагается потребителям в двух модификациях памяти. Базовый вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ производитель оценил на международном рынке в 249 евро или 300 долларов. Стоимость версии с 8 ГБ оперативной памяти и хранилищем удвоенного объёма составила 299 евро или 355 долларов.

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На AliExpress купить смартфон можно за 250 долларов и 300 долларов соответственно. Специально в честь старта продаж магазин POCO Global Store предлагает скидку в размере 50 долларов на каждую из версий. Ещё 20 долларов можно сэкономить с промокодом 20X3PRO. Таким образом, начальная модификация обойдётся в 180 долларов, а топовая – в 230 долларов. В России смартфон появится немного позже.

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Xiaomi POCO X3 Pro является чуть улучшенной версией популярной модели POCO X3 NFC. Главным новшеством является процессор Snapdragon 860, выполненный по 7-нанометровой технологии. Он имеет частоту до 2,96 ГГц, графику Adreno 640 и является разогнанной версией однокристальной системы Snapdragon 855+.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч, который получил поддержку быстрой зарядки по проводу. На борту новинки есть всех самые главные интерфейсы, включая NFC и выход для подключения проводной гарнитуры.

В POCO X3 Pro установлена панель диагональю 6,67 дюйма формата Full HD+. Матрица IPS поддерживает частоту обновления 120 Гц и прикрывается стеклом Gorilla Glass шестого поколения. Работает смартфон на базе прошивки MIUI 12 с операционной системой Android 11. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 20 Мп.

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Напомним, что в обычном POCO X3 NFC установлен 8-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 732G. Дисплей прикрыт стеклом Gorilla Glass 5, а камере установлены модули на 64 Мп и 13 Мп. Остальные параметры совпадают. К слову, этот смартфон в России в модификации 6/128 ГБ можно купить за 22 000 рублей.