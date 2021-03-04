Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Неделю назад дебютировали смартфоны семейства Redmi K40. В этот раз компания Xiaomi анонсировала сразу три модели. Вместе со стандартным изданием и версией Pro дебютировал вариант Pro+. Сегодня, 4 марта, стартовали продажи новинок. Первая распродажа закончилась практически моментально.

реклама

По словам производителя, все модели Xiaomi Redmi K40, Redmi K40 Pro и Redmi K40 Pro+ раскупили лишь за 5 минут. Всего было продано 300 000 смартфонов. Напомним, их стоимость составила 310-420 долларов, 435-510 долларов и 575 долларов соответственно. Таким образом, Xiaomi за 5 минут заработала от 155 млн долларов до 287 млн долларов.

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Смартфоны вообще не отличаются внешне. Все они оборудованы Super AMOLED E4 панелью производства Samsung. Дисплей поддерживает частоту обновления 120 Гц и расширенный динамический диапазон. Диагональ составила 6,67 дюйма. Сзади и спереди установлено стекло Gorilla Glass пятого поколения. Новинки получили защиту от воды и пыли по стандарту IP53.

Ёмкость встроенной батареи в каждом смартфоне составляет 4520 мА*ч, а мощность быстрой зарядки – 33 Вт. Также из общего отметим операционную систему Android 11 с прошивкой MIUI 12, стереодинамики, ИК-порт, USB-C, 20-мегапиксельную камеру для селфи и поддержку технологии Near Field Communication.

реклама

Xiaomi Redmi K40 Pro+ оборудован 108-мегапиксельной основной камерой с поддержкой 8K UHD и HDR10+. В Redmi K40 Pro используется датчик изображения разрешением 64 Мп. Обе модели работают на базе 5-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 888.

Стандартное издание получило 48-Мп модуль, а также лишилось поддержки 8K UHD и HDR10+. За производительность отвечает 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 870. Все три модели оснащены 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и сенсор на 5 Мп для макросъёмки.

Сегодня мы писали, что Redmi K40 Pro дебютирует на глобальном рынке как POCO F3 Pro. В то же время Redmi K40 у нас будет продаваться как POCO F3. Появится лишь версия Pro+ за пределами китайского рынка, пока что не уточняется.