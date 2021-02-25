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Анонс Xiaomi Redmi K40 – Snapdragon 870, 120-Гц AMOLED, NFC и Android 11 по цене от 310 долларов

В максимальной модификации смартфон стоит 420 долларов.
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Xiaomi в этом году анонсировала несколько смартфонов, но все они стали международными копиями моделей 2020 года. Полноценные новинки появились только сегодня, 25 февраля. Первая – доступный флагман Xiaomi Redmi K40. Это дебютный смартфон пекинского производителя на базе мобильного чипсета Snapdragon 870.

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Однокристальная система Qualcomm была анонсирована несколько недель назад. Она является разогнанной версией SoC Snapdragon 865+. Пиковая частота CPU составляет рекордные для индустрии 3,2 ГГц. За графику отвечает контроллер Adreno 650, а сама платформа выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Вместимость встроенного накопителя составила 128/256 ГБ, а оперативной памяти предусмотрено 6-12 ГБ в зависимости от модификации. Слот для microSD отсутствует.

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В Xiaomi Redmi K40 установлен дисплей Samsung E4 на органических светодиодах с максимальной яркостью 1300 нит и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Панель соответствует стандартам Full HD+ и HDR10+, а её диагональ составляет 6,67 дюйма. Плотность точек равна 395 ppi. Эта матрица является практически точное копией экрана для Samsung Galaxy S21. Важно отметить, что дактилоскопический датчик установлен не под экраном, а на торце.

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Защиту обеспечивает с обеих сторон стекло Gorilla Glass 5. Каркас сделан из алюминия. Корпус может похвастаться защитой от воды по стандарту IP53. Габариты – 163,7 x 76,4 x 7,8 мм. Весит новинка около 200 граммов. Также отметим USB-C, ИК-порт и стереодинамики, а вот разъёма для наушников не оказалось.

По камерам тоже всё скромно. Для селфи в Xiaomi Redmi K40 предусмотрен 20-мегапиксельный оптический модуль, способный снимать видеоматериалы в HD при 120 к/сек. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп. Заметим, что телемакромодуль имеет оптику в эквиваленте 50 мм. Угол захвата в ультраширокоугольной камере составляет 119 градусов. Оптическая стабилизация отсутствует. Вести съёмку можно в 4K UHD при 30 к/сек и в FHD при 30 к/сек, 60 к/сек и 120 к/сек.

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За автономность новинки отвечает АКБ на 4520 мА*ч. Мощность проводной подзарядки составила 33 Вт. При этом заявлена поддержка Qualcomm Quick Charge 3+ и USB Power Delivery 3.0. В продажу смартфон поступит с предустановленной ОС Android 11 и оболочкой MIUI 12. Прочие характеристики новинки включают Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, Bluetooth 5.1, GPS и NFC.

Xiaomi Redmi K40 будет доступен в цветовых решениях Sunny Snow, Bright Black и Dreamland. Цена модификации 6/128 ГБ составила 310 долларов. Вариант 8/128 ГБ оказался на 30 долларов дороже. Стоимость конфигурации 8/256 ГБ составила 390 долларов. За версию с 12 ГБ оперативной и 256 встроенной памяти нужно заплатить 420 долларов. При этом на стадии предварительного заказа топовая конфигурация будет доступна со скидкой 30 долларов. На международном рынке Redmi K40 будет продаваться под брендом POCO. 

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Renegade1979
16:56
Есть касстыль. В догонялки играли. В итоге на соснольках вместо годных лучиков будет подделка с мыльными псевдоотражениями и немного Ambient Occlusion, которые можно сделать обычным методом, никто раз...
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
NOFX
16:56
А так ты еще и перекуп-барыга? :)
Графический процессор AMD с чиплетным дизайном может получить кодовое имя «Альдебаран»
McArcher
16:56
Я буду ждать аналогов от AMD. Если дождусь DG2 от Intel, то вообще будет шикарно.
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
NOFX
16:54
Зря ты это написал. Тут это даже хуже пидераста! :)
Графический процессор AMD с чиплетным дизайном может получить кодовое имя «Альдебаран»
Andrey Ivanov
16:54
Капиталисту-монополисту курточке и производителячм карт абсолютно все равно кто будет покупать их продукт майнеры или геймеры, их задача прибыль, а значит продажи с максимальной ценой, но вы вините ви...
Перекупщики GeForce RTX 3060 появились на Авито с видеокартами по завышенным ценам
McArcher
16:53
У AMD нет специализированных блоков для лучей ? У Intel вроде бы такой же подход. Мне это нравится больше чем nvidia.
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
Renegade1979
16:53
Вот так CDPR тоже все пошли на удаленку, а рабстанции на работе оставили, и сделали консольные версии наугад. И они лагаэ!
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
flash
16:53
Полностью согласен. Лучше купить 3080 на эти деньги. Удачи с покупкой!😂
Перекупщики GeForce RTX 3060 появились на Авито с видеокартами по завышенным ценам
McArcher
16:52
Какова доля геймдизайнеров среди всего человечества ? Думаю, меньше одного процента.
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
Renegade1979
16:52
У них и так вычислительных блоков для лучей нет, будут забивать сами CU денойзингом, и на грофон ничего не останется, разве что это топы с 72 блоками
Шанс заполучить GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости всё же есть
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