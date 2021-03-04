Стали известны характеристики POCO F3 Pro – Snapdragon 888, NFC, Android 11 и 120-Гц экран AMOLED E4
На днях мы писали о смартфоне POCO F3, который станет глобальной версией анонсированной на прошлой неделе модели Redmi K40. Всего китайская компания в ближайшее время выпустит сразу пять новых решений. Причём все они будут продаваться официально в России.
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Вчера мы сообщали о Xiaomi Mi 11 Lite 5G на базе мобильного процессора Snapdragon 765G. Также в ассортименте производителя появится версия без поддержки сотовых сетей пятого поколения с чипсетом Snapdragon 732G. Три новинки выйдут под брендом POCO. Помимо POCO F3 мы увидим ещё POCO X3 Pro и POCO F3 Pro. О последней и поговорим далее.
Грядущая новинка должна стать самым дешёвым смартфоном на 5-нанометровой платформе Qualcomm SD888 за пределами Поднебесной. Это связано с тем, что Xiaomi POCO F3 Pro будет международной версией Redmi K40 Pro, который сейчас является самым доступным решением на Snapdragon 888 в Китае. У себя на родине компания оценила его зависимости от модификации в 430-510 долларов.
Одной из основных особенностей будет панель Super AMOLED E4 от Samsung. Матрица формата FHD+ имеет частоту обновления 120 Гц и соответствует стандарту HDR10+. Диагональ составляет 6,67 дюйма. В будущей новинке мы увидим 20-мегапиксельный фронтальный блок и трёхмодульную основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп и поддержкой 8K UHD.
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Xiaomi POCO F3 Pro будет оборудован аккумулятором на 4520 мА*ч с 33-ваттной подзарядкой проводным путём. Модель получит поддержку технологий Qualcomm Quick Charge 3+ и USB Power Delivery 3.0. Китайская версия оснащена 6-12 ГБ оперативной и 128-256 ГБ энергонезависимой памяти. Международный вариант может остаться без модификации с 12 ГБ ОЗУ. Также отметим стереофонические динамики, дактилоскопический датчик для сканирования отпечатков сбоку, защиту от воды по стандарту IP53 и набор основных интерфейсов вместе с Wi-Fi 6E и NFC, но без разъёма для наушников.
Дата анонса и цена POCO F3 Pro пока что не уточняются. На рынке флагман появится с предустановленной операционной системой Android 11 в паре с оболочкой MIUI 12 или MIUI 12.5 в зависимости от сроков релиза. Напомним, предстоящая новинка станет преемницей модели POCO F2 Pro, которая некоторое время в 2020 году была самым дешёвым смартфоном в России со Snapdragon 865 под капотом. На старте продаж цена модификации 8/256 ГБ составила 49 990 рублей.
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