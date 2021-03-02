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Компания Xiaomi в 2018 году запустила линейку Pocophone, которая со временем превратилась в бренд POCO. Первой моделью серии был Pocophone F1, самый дешёвый в мире смартфон на Snapdragon 845. Цена составила от 300 долларов. В 2019 году линейка не пополнилась ни одной новинкой, но сразу россыпь устройств мы увидели в 2020 году. Сейчас производитель готовится представить новый смартфон, который будет называться POCO F3.

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Пока что в рамках серии POCO F было анонсировано только две модели. Это уже упомянутый пионер F1 и прошлогодний доступный флагман POCO F2 Pro на Snapdragon 865 стоимостью 499-599 евро. Грядущая новинка станет лишь третьей представительницей линейки и тоже будет оборудована флагманской однокристальной системой. Так, POCO F3 получит 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 870, который имеет ядра с частотой до 3,2 ГГц и разогнанный GPU Adreno 650. Поддержка мобильных сетей пятого поколения тоже предусмотрена.

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Смартфон уже прошёл ряд сертификаций. Он был замечен в базах данных Федеральной комиссии по связи США, Европейской Экономической Комиссии и различных регуляторов в Азии. Модельный номер – M2012K11AG. На сайте американского регуляторного органа указано, что Xiaomi POCO F3 будет оборудован адаптером Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц, NFC, контроллером Bluetooth и GPS. Программной основой послужит фирменная прошивка MIUI 12, построенная на базе операционной системы Android 11.

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POCO F2 Pro является международной версией китайской модели Redmi K30 Pro. Смартфон POCO F3 станет глобальным вариантом недавней новинки Redmi K40. Это значит, что он получит панель на органических светодиодах диагональю 6,67 дюйма с частотой обновления 120 Гц, а подсистема питания будет представлена аккумулятором ёмкостью 4520 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой.

В Xiaomi POCO F3 мы также увидим поддержку стандарта HDR10+ 20-мегапиксельный селфи-модуль с технологией Face Unlock и тройную основную камеру с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп, способную записывать видео в Full HD с частотой кадров 30-960 FPS. Несмотря на то, что смартфон получит дисплей OLED, сканер отпечатков пальцев будет установлен сбоку.

Анонс POCO F3 состоится в апреле текущего года. О ценах пока что информации нет, но будущая новинка окажется дороже китайского аналога. Напомним, Redmi K40 доступен в модификациях с 6-12 ГБ оперативной и 128-256 ГБ встроенной памяти по цене 310-420 долларов. Детальнее о смартфоне вы можете прочитать здесь.