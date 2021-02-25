Xiaomi Redmi K40 Pro+ представлен официально – Snapdragon 888, 108-Мп и Android 11 за 575 долларов
Сегодня мы писали о нескольких новинках компании Xiaomi. Сначала производитель презентовал ноутбуки RedmiBook 14 и RedmiBook 15, после чего перешёл к смартфонам. Первым появился Redmi K40 на Snapdragon 870. Затем был представлен продвинутый вариант Redmi K40 Pro на Snapdragon 888. Третий флагман называется Xiaomi Redmi K40 Pro+.
реклама
Все три смартфона внешне вообще никак не отличаются, не считая надписи с разрешением камеры на площадке сзади. В Xiaomi Redmi K40 Pro+ также установлены Super AMOLED E4 панель от Samsung с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 4520 мА*ч, NFC и прочие проводные/беспроводные интерфейсы.
Версия Pro от стандартного издания имеет четыре отличия. Главный же флагман ещё немного отличает от Redmi K40 Pro. Он тоже построен на базе мобильного 5-нм чипсета Snapdragon 888, но при этом доступен только в одной модификации. Она предполагает хранилище на 256 ГБ в паре с 12 ГБ оперативной памяти.
Второе отличие касается камеры. В Xiaomi Redmi K40 Pro+ используется 108-мегапиксельный датчик изображения. Всё остальные модули остались без изменений. Оптической стабилизации изображения вновь не нашлось места.
реклама
Стоимость новинки составила 575 долларов. Флагман нового поколения поступит в продажу с предустановленной ОС Android 11 и проприетарной надстройкой MIUI 12.5. Пользователям будут доступны чёрная, белая и голубая расцветки корпуса.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила