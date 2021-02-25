Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня мы писали о нескольких новинках компании Xiaomi. Сначала производитель презентовал ноутбуки RedmiBook 14 и RedmiBook 15, после чего перешёл к смартфонам. Первым появился Redmi K40 на Snapdragon 870. Затем был представлен продвинутый вариант Redmi K40 Pro на Snapdragon 888. Третий флагман называется Xiaomi Redmi K40 Pro+.

реклама

Все три смартфона внешне вообще никак не отличаются, не считая надписи с разрешением камеры на площадке сзади. В Xiaomi Redmi K40 Pro+ также установлены Super AMOLED E4 панель от Samsung с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор на 4520 мА*ч, NFC и прочие проводные/беспроводные интерфейсы.

анонсы и реклама Необычная RTX 3080 - цена сильно больше 200 тр На порядок снижена цена на LG NanoCell 55" RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru Самый продающийся в Ситилинке процессор еще подешевел <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде 98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь Много RTX 3090 в XPERT.RU

Версия Pro от стандартного издания имеет четыре отличия. Главный же флагман ещё немного отличает от Redmi K40 Pro. Он тоже построен на базе мобильного 5-нм чипсета Snapdragon 888, но при этом доступен только в одной модификации. Она предполагает хранилище на 256 ГБ в паре с 12 ГБ оперативной памяти.

Второе отличие касается камеры. В Xiaomi Redmi K40 Pro+ используется 108-мегапиксельный датчик изображения. Всё остальные модули остались без изменений. Оптической стабилизации изображения вновь не нашлось места.

реклама

Стоимость новинки составила 575 долларов. Флагман нового поколения поступит в продажу с предустановленной ОС Android 11 и проприетарной надстройкой MIUI 12.5. Пользователям будут доступны чёрная, белая и голубая расцветки корпуса.