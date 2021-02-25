Представлены доступные наушники Xiaomi Redmi AirDots 3
Китайская компания с двумя ноутбуками, телевизором и тремя смартфонами, о которых можно прочитать здесь, здесь и здесь, представила ещё и полностью беспроводные наушники. Новинка называется Xiaomi Redmi AirDots 3. Новое TWS-решением заменит на рынке крайне популярный аксессуар Redmi AirDots 2, премьера которого состоялась в прошлом году.
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Дизайн остался без заметных изменений в сравнении с наушниками 2020 года. Это касается как независимых модулей, так и зарядного футляра. Но зато производитель расширил функциональность Xiaomi Redmi AirDots 2. Модули построены на базе микросхем QCC3040. Синхронизация со смартфонами выполняется по протоколу Bluetooth 5.2 вместо Bluetooth 5.0. По словам производителя, новинка отличается более высокой скоростью и повышенной стабильностью соединения по сравнению с предшественницей.
Наушники получили поддержку кодека aptX и технологии Environment Noise Reduction, которая отвечает за отсекание шумов при разговорах. В зарядном футляре установлена аккумуляторная батарея ёмкостью 600 мА*ч. Суммарное время автономной работы составляет 30 часов. При этом без подзарядки модули работают 7 часов в режиме воспроизведения музыки.
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На корпусе имеются сенсорные панели для управления наушниками. С их помощью можно активировать голосового помощника XiaoAI. Владельцы смартфонов на базе программного обеспечения MIUI (Xiaomi, Redmi и POCO) смогут во всплывающем окне смотреть состояние подключения и уровень заряда аккумуляторной батареи. Кейс в Redmi AirDots оборудован портом USB Type-C для подзарядки.
Корпус наушников имеет защиту от воды по стандарту IPX7. В этом году к белой и чёрной расцветкам корпуса компания добавила розовый цвет. Цена Xiaomi Redmi AirDots 3 составила примерно 30 долларов. Старт продаж запланирован на 4 марта 2021 года.
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