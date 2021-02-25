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Компания Xiaomi в прошлом году представила свой первый телевизор диагональю 98 дюймов. Модель Redmi MAX 98 стала очень популярной сразу же – на первой распродаже было куплено более 1600 устройств. Сегодня, 25 февраля, производитель из Поднебесной выпустил ещё один телевизор Redmi MAX.

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Новинка оснащена 86-дюймовым дисплеем LCD, который занимает свыше 97% передней стороны корпуса. Разрешение составляет 3840 x 2160 пикселей, что соответствует формату 4K ULTRA HD. Производитель заявляет поддержку технологии MEMC, 92-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3 и частоту обновления 120 Гц. Матрица соответствует стандарту HDR10+.

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Новый Redmi MAX оборудован 22-нанометровым процессором на базе Cortex-A72 с графикой Mali-G52 MC1. Для установки программного обеспечения предусмотрен встроенный флеш-накопитель вместимостью 32 ГБ, в то время как объём оперативной памяти телевизора составляет 2 ГБ.

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Компания отмечает поддержку Dolby Atmos и Dolby Vision, три разъёма HDMI, включая один v2.1, два симметричных порта USB Type-C, разъём RJ-4, контроллер Bluetooth 5.0 и адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Акустическая подсистема представлена двумя динамиками суммарной мощностью 25 Вт.

Стоимость Xiaomi Redmi MAX 86 составила 1240 долларов. В продажу модель поступит 4 марта 2021 года с предустановленным программным обеспечением MIUI for TV 3.0. К слову, производитель отмечает, что телевизор поместится в 99,9% лифтов в Поднебесной. Напомним, 98-дюймовую панель в прошлом году китайская компания оценила в 2825 долларов по курсу на момент старта продаж.