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Компания Xiaomi сегодня проводит презентацию своих первых полноценных новинок 2021 года. Производитель начал мероприятие анонсом ноутбуков RedmiBook Pro на базе мобильных процессоров Intel одиннадцатого поколения.

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В зависимости от модификации новинки оборудованы чипами Intel Core i7 и Intel Core i5. Требования по теплоотводу по умолчанию составляют 35 Вт. При этом пока что точные модели процессоров компания не указывает. Скорее всего об этом мы уже знаем, когда лэптопы появятся на официальном сайте производителя.

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Старшая модель оборудована 15-дюймовым дисплеем. В младшей версии установлена 14-дюймовая панель. Обе новинки получили жидкокристаллический экран. Но в RedmiBook Pro 14 используется панель формата 2,5K с частотой обновления 60 Гц, а более продвинутый вариант может похвастаться 90-герцевым экраном, разрешение которого соответствует стандарту 3,2K. Соотношение сторон – 8 к 5. По словам производителя, у RedmiBook 15 плотность точек выше, чем у 15-дюймового MacBook Pro – 242 ppi против 220 ppi.

Графическая подсистема представлена видеокартой NVIDIA GeForce MX450 с 2 ГБ видеопамяти. В зависимости от конфигурации на борту может быть установлен твердотельный накопитель вместимостью 512 ГБ или 1 ТБ. Во всех случаях объём оперативной памяти составляет 16 ГБ.

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Обе версии Xiaomi RedmiBook Pro заключены в цельнометаллические корпуса, которые прошли обработку на фрезеровальных станках, а также успешно проявили себя в тестах на прочность. Из общего отметим адаптер беспроводной связи Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5,8 ГГц, сканер отпечатков пальцев, совмещённый с клавишей питания и порт USB-C с поддержкой Thunderbolt 4.

В RedmiBook Pro 15 установлен аккумулятор на 70 Вт*ч с поддержкой 100-ваттной быстрой зарядки. 14-дюймовая модель получила батарею ёмкостью 56 Вт*ч, а мощность быстрой зарядки уменьшена до 65 Вт. Соответствующие адаптеры питания будут входить в комплект поставки. В продажу новинки поступят с предустановленной операционной системой Windows 10.

Стоимость Xiaomi RedmiBook Pro 14 стартует с 700 долларов за вариант с Intel Core i5 и SSD-накопителем объёмом 512 ГБ. Версия с 512 ГБ памяти и чипом Intel Core i7 оценена в 930 долларов. RedmiBook Pro с 15-дюймовым дисплеем в начальной модификации можно будет купить за 775 долларов. Цены остальных конфигураций будут объявлены производителем позже.