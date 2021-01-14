Samsung Galaxy S21+ представлен официально – Exynos 2100, NFC, 4800 мА*ч и цена от 1049 евро
Мы уже писали о премьере Samsung Galaxy S21. Вместе с ней производитель из Южной Корее анонсировала ещё несколько новинок. Одна из них более габаритный флагман Samsung Galaxy S21+, о котором речь пойдёт в этой заметке.
реклама
Средняя модель серии от обычной мало чем отличается. Все ключевые технические характеристики перекочевали со стандартного издания в версию Plus. О Galaxy S21 вы можете детальнее прочитать по ссылке, указанной, а в данной заметке сосредоточимся на отличиях между двумя флагманами.
Мобильный процессор, программное обеспечение, камеры, проводные/беспроводные интерфейсы, защита по стандарту IP68, все функциональные возможности и дизайн в целом совпадают. Samsung Galaxy S21+ оказался больше за счёт применения 6,7-дюймового экрана вместо 6,2-дюймового. Характеристики панели сохранились – Full HD+ с частотой 120 Гц, 1300 нит, интегрированный дактилоскопический сенсор и поддержка стандарта HDR10+. Плотность точек уменьшилась с 421 ppi до 394 ppi.
реклама
Габаритные размеры корпуса, само собой, тоже увеличились, составив 161,4 x 75,6 x 7,8 мм. Версия Plus оказалась примерно на 30 граммов тяжелее младшей модели. Связано это не только с бОльшим дисплеем, но и с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи – с 4000 мА*ч до 4800 мА*ч. Мощность быстрых зарядок разными способами не изменилась.
реклама
Samsung Galaxy S21+ тоже поступит на рынок 29 января 2021 года. Но только в трёх цветовых решениях: Phantom Violet, Phantom Gray и phantom White. Стоимость модификаций 8/128 ГБ и 8/256 ГБ составила 1049 евро и 1099 евро соответственно. Версия Plus прошлого поколения появилась в продаже по цене от 999 евро.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила