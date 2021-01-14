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Samsung Galaxy S21+ представлен официально – Exynos 2100, NFC, 4800 мА*ч и цена от 1049 евро

Он немного отличается от Galaxy S20.
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Мы уже писали о премьере Samsung Galaxy S21. Вместе с ней производитель из Южной Корее анонсировала ещё несколько новинок. Одна из них более габаритный флагман Samsung Galaxy S21+, о котором речь пойдёт в этой заметке.

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Средняя модель серии от обычной мало чем отличается. Все ключевые технические характеристики перекочевали со стандартного издания в версию Plus. О Galaxy S21 вы можете детальнее прочитать по ссылке, указанной, а в данной заметке сосредоточимся на отличиях между двумя флагманами.

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Мобильный процессор, программное обеспечение, камеры, проводные/беспроводные интерфейсы, защита по стандарту IP68, все функциональные возможности и дизайн в целом совпадают. Samsung Galaxy S21+ оказался больше за счёт применения 6,7-дюймового экрана вместо 6,2-дюймового. Характеристики панели сохранились – Full HD+ с частотой 120 Гц, 1300 нит, интегрированный дактилоскопический сенсор и поддержка стандарта HDR10+. Плотность точек уменьшилась с 421 ppi до 394 ppi.

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Габаритные размеры корпуса, само собой, тоже увеличились, составив 161,4 x 75,6 x 7,8 мм. Версия Plus оказалась примерно на 30 граммов тяжелее младшей модели. Связано это не только с бОльшим дисплеем, но и с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи – с 4000 мА*ч до 4800 мА*ч. Мощность быстрых зарядок разными способами не изменилась.

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Samsung Galaxy S21+ тоже поступит на рынок 29 января 2021 года. Но только в трёх цветовых решениях: Phantom Violet, Phantom Gray и phantom White. Стоимость модификаций 8/128 ГБ и 8/256 ГБ составила 1049 евро и 1099 евро соответственно. Версия Plus прошлого поколения появилась в продаже по цене от 999 евро.

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