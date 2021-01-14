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Сегодня компания Samsung представила смартфоны Galaxy S21 и Galaxy S21+. Но главной же новинкой мероприятия Galaxy Unpacked 2021 стал флагман Samsung Galaxy S21 Ultra, который практически во всём отличается от двух младших моделей.

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Для начала отметим общее, что можно встретить в каждом из трёх смартфонов. Это защита от воды по стандарту IP68, операционная система Android 11, надстройка One UI 3.1, NFC, Bluetooth 5, Wi-Fi 6, USB-C, стереофонические динамики, DeX/DeX Wireless, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, ультраширокоугольную камеру на 12 Мп и мобильные процессоры Snapdragon 888/Exynos 2100 в зависимости от региона продаж.

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Samsung Galaxy S21 Ultra стал первым смартфоном компании из Южной Кореи, который получил два телеобъектива с 3 -кратным и 10-кратным оптическим зумом. Заявлена съёмка видео в 8K UHD при 30 к/сек и 4K UHD при 60 к/сек. Характеристики камер следующие:

главный модуль – 108 Мп, f/1,8, 78 градусов, 24 мм | 1/1,33” 0,8 мкм | OIS, фазовая / лазерная фокусировка

ультраширокоугольный модуль – 12 Мп, f/2,2, 120 градусов, 13 мм | 1/2,55”, 1,4 мкм

телеобъектив (1) – 10 Мп, f/2,4, 35 градусов, 72 мм | 1/3,24”, 1,22 мкм | OIS, 3x зум

телеобъектива (2) – 10 Мп, f/4,9, 10 градусов, 240 мм | 1/3,24”, 1,22 мкм | OIS, 10x зум

фронтальная – 40 Мп, f/2,2, 0,7 мкм, dual pixel

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В новинке используется Quad HD+ панель Dynamic AMOLED 2X с изогнутыми боковыми гранями. При этом в отличие от прошлого поколения поддерживается связка разрешения Quad HD+ и максимальной частоты обновления 120 Гц. Пиковая яркость составила 1600 нит. Поддержка стандарта HDR10+ заявлена. Одним из главных новшеств стала поддержка работы с фирменным цифровым пером S Pen, реализованная в серии Galaxy S впервые. Стилус покупать придётся отдельно.

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В основе Samsung Galaxy S21 Ultra лежат 5-нанометровые мобильные процессоры – Exynos 2100 для Европы и Snapdragon 888 для остального мира. Как проявит себя платформа южнокорейской компании, пока непонятно, ведь однокристальную систему анонсировали лишь два дня назад.

В арсенале смартфона есть 12 ГБ оперативной памяти вне зависимости от комплектации. Встроенный накопитель характеризуется вместимостью 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ. Ёмкость комплектной батареи составила 5000 мА*ч. Мощность зарядки не изменилась по сравнению с двумя другими сегодняшними новинками: 25 Вт (проводная), 15 Вт (беспроводная) и 4,5 Вт (реверсивная беспроводная).

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Samsung Galaxy S21 Ultra поступит в продажу вместе с другими двумя моделями 29 января 2021 года. Цена стартует с отметки 1249 евро за модификацию с 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем на 128 ГБ. Расцветок будет доступно две: Phantom White и Phantom Gray. Версия Ultra прошлого года была на 100 евро дороже.