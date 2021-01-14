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Южнокорейская компания Samsung впервые представила смартфоны линейки Galaxy S в январе. Модель третьего поколения была анонсирована в мае, а все остальные флагманы появились в феврале или марте. Сегодня, 14 января 2021 года, в рамках Galaxy Unpacked были представлены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Начнём со стандартного издания.

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Как и ожидалось, новинка получила пластиковую заднюю панель. Это стало понятно ещё в августе прошлого года, когда с пластиковым задником появился Samsung Galaxy Note 20 стоимость около 80 000 рублей. При этом на лицевой стороне установлено стекло Gorilla Glass Victus, а рамка сделана из алюминия. Габариты корпуса составили 151,7 x 71,2 x 7,9 мм, а масса – 171 грамм. Защиту от воды и пыли флагман сохранил. Стандарт – IP68.

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Samsung Galaxy S21 по сравнению с предшественником имеет несколько ключевых изменений помимо замены стекла на пластик. Первое – это дисплей. Здесь у нас используется матрица Dynamic AMOLED 2X с поддержкой частоты обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1300 нит, HDR10+ и интегрированным ультразвуковым сенсором для распознавания отпечатка пальца. Разрешение снизили с Quad HD+ до Full HD+. Компания Samsung использует QHD-панели в своих флагманах начиная с 2015 года, когда дебютировало семейство Galaxy S6. Зато теперь пользователям не придётся выбирать между повышенной частотой обновления и высоким разрешением.

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Второе отличие – мобильный процессор. В Galaxy S20 установлен 7-нм чипсет Exynos 990, который сам производитель признал провальным. В новом поколении используется 5-нанометровая однокристальная система Exynos 2100 с пиковой частотой 2,9 ГГц. Само собой, речь идёт вновь о рынке Европы. Во всех других странах смартфон поступит в продажу со Snapdragon 888.

Ожидаемо Samsung Galaxy S21 получил две модификации: со 128 ГБ и с 256 ГБ встроенного хранилища. Объём оперативной памяти в обоих случаях составил 8 ГБ. За автономность модели отвечает аккумулятор на 4000 мА*ч. Он поддерживает 25-ваттную зарядку по проводу и 15-ваттную беспроводную. Обратная зарядка беспроводным путём имеет мощность 4,5 Вт. Адаптера питания в комплекте не будет.

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С камерами всё стандартно и относительно скромно. Главная особенность заключается не в параметрах, ведь всё мы уже видели год назад, а в дизайне. Площадка расположена в левом верхнем углу тыльной панели и плавно перетекает в боковой и верхний торцы. Характеристиками никого не удивить:

главный модуль – 12 Мп, f/1,8, 1/1,76”, 1,8 мкм, OIS, dual pixel

ультраширокоугольный модуль – 12 Мп, f/2,2, 1/2,55”, 1,4 мкм

телеобъектив – 64 Мп, f/2, 1/1,76” 0,8 мкм, PDAF, OIS

Снимать видео Samsung Galaxy S21 может в формате 8K ULTRA HD, но на телеобъектив, поскольку разрешение двух других модулей сделать это позволяет. Также заявлена поддержка 4K UHD при 60 к/сек. Во фронтальной камере установлен 10-мегапиксельный датчик изображения.

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Флагман нового поколения работает под управлением операционной системы Android 11 с новой фирменной прошивкой One UI 3.1. Смартфон поддерживает DeX и DeX Wireless, располагает адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 6, имеет чип NFC, порт USB-C и стереофонические динамики. Разъём для наушников отсутствует.

Стоимость Samsung Galaxy S21 в Европе составила 849/899 евро в зависимости от модификации. Новинка оказалась на 50 евро дешевле, чем Galaxy S20. Покупателям флагман будет доступен с 29 января 2021 года в расцветках Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom White и Phantom Pink. Цены для рынка России будут объявлены сегодня.