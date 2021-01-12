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Компания Xiaomi в этом году представила уже четыре смартфона. При этом ни один из них не является уникальным. Xiaomi Mi 10i – копия Redmi Note 9 Pro 5G. Модель Redmi Note 9T является европейской версией Redmi Note 9 5G, а Redmi 9T/9T NFC стали очередными вариациями Redmi Note 9 4G, который был анонсирован в прошлом году в Китае.

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На днях компания из Поднебесной официально подтвердила, что в феврале она анонсирует семейство Redmi K40 включающее стандартное издание и версию Pro. Всего в первом квартале этого года мы увидим ещё десяток новых смартфонов пекинского производителя. Больше половины из них появятся уже в следующем месяце.

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Вместе с Redmi K40 и Redmi K40 Pro, который будет самым дешёвым в мире смартфоном на процессоре Snapdragon 888 при цене от 465 долларов, в феврале нынешнего года мы увидим европейскую версию Xiaomi Mi 11. Ожидается, что в один день с ней будут анонсированы Xiaomi Mi 11 Pro с продвинутой камерой и упрощённый флагман Xiaomi Mi 10 Lite 4G на процессоре Snapdragon 732G. О lite-версии мы писали несколько дней назад. Будет ли упрощённый вариант с поддержкой мобильных сетей пятого поколения, пока что непонятно. В прошлом поколении такой имелся.

Также в феврале мы увидим игровой смартфон Black Shark 4. Он будет оборудован однокристальной системой Snapdragon 888. Это уже подтвердило программное обеспечение AnTuTu. В бенчмарке грядущая новинка смогла установить рекорд, набрав почти 800 000 баллов. Напомним, что серия Black Shark появилась в начале 2018 года, но с тех пор особой популярности приобрести не смогла, как и все остальные представители ниши игровых смартфонов.

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Наконец, в уже в марте на рынке появится десятое поколение легендарной линейки Redmi Note. Девятая серия оказалась менее популярной, поскольку за десять месяцев продажи добрались лишь до 20 млн единиц. Для сравнения, менее чем за три квартала восьмое поколение разошлось тиражом 30 млн штук.

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Былую славу линейке должна вернуть десятая серия. В марте компания анонсирует Redmi Note 10 Pro 4G и Redmi Note 10 Pro 5G. Версия с поддержкой мобильных сетей пятого поколения будет оборудована чипсетом Snapdragon 732G, NFC 64-мегапиксельной камерой и аккумулятором на 5050 мА*ч. О варианте с 5G пока информации нет. Вместе с двумя моделями Pro будет анонсировано и стандартное издание Redmi Note 10, о котором пока ничего не известно.

Десятым смартфоном, презентованным в первом квартале этого года, станет POCO F2. Как и большинство моделей бренда, грядущая новинка не будет уникальной. Она станет копией Redmi K40, которому обещают мобильный процессор серии Snapdragon 700.