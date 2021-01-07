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Xiaomi Mi 11 Lite 4G получит Snapdragon 732G, NFC, 120-Гц дисплей и будет стоить от 350 долларов

Анонс состоится до конца марта этого года.
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В последние дни 2020 года китайская компания Xiaomi анонсировала первый в мире смартфон на чипсете Snapdragon 888, которым стала модель Mi 11. В течение нескольких ближайших месяцев или даже недель недавняя новинка, разошедшаяся тиражом порядка 350 000 единиц за 5 минут, получит упрощённую версию. Она будет называться Xiaomi Mi 11 Lite 4G.

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Обозначение 4G в названии смартфона намекает на то, что и вариант с поддержкой мобильных сетей стандарта пятого поколения мы тоже увидим. Напомним, что Xiaomi Mi 10 Lite, вышедший весной 2020 года, оборудован процессором Snapdragon 765G и может работать в сетях пятого поколения.

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Заметим, что версии Lite своих флагманов компания из Поднебесной выпускает начиная с осени 2018 года. Тогда вышла модель Xiaomi Mi 8 Lite на чипсете Snapdragon 660. Само собой, она получила поддержку 4G. Ещё примерно через года производитель выпустил Xiaomi Mi 9 Lite на Snapdragon 710, тоже без 5G.

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Xiaomi Mi 11 Lite 4G станет уже четвёртой упрощённой модификацией флагмана того или иного поколения. Смартфону приписывают 8-нанометровый мобильный процессор Qualcomm SD732G. Эта же однокристальная система должна появиться в 4G-версии модели Redmi Note 10 Pro. За автономность будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 4150 мА*ч с поддержкой быстрой зарядки по проводу мощностью 33 Вт.

Будущая новинка получит 6 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель вместимостью 128 ГБ в начальной конфигурации. Внешне смартфон будет сильно похож на Xiaomi Mi 11. Основная камера сохранит дизайн флагмана. На лицевой панели можем видеть дисплей с отверстием вверху под фронтальную камеру. Экран будет окружён не самыми тонкими рамками. В первую очередь это касается подбородка.

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Разрешение основной камеры в Xiaomi Mi 11 Lite 4G составит 64 Мп + 5 Мп + 8 Мп. Ожидается, что 8-мегапиксельный модуль получит ультраширокоугольную оптику, в то время как сенсор на 5 Мп будет использоваться для макросъёмки или размытия глубины. Дисплей будет построен на базе жидкокристаллической матрицы формата Full HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Диагональ не уточняется. В Xiaomi Mi 11 установлена 6,81-дюймовая панель. Правда, OLED и с разрешением Quad HD+.

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В продаже Xiaomi Mi 11 Lite 4G должен появиться до конца первого квартала 2021 года с предустановленной прошивкой MIUI 12 и операционной системой Android 10. Стоимость смартфона стартует с отметки 350 долларов за модификацию с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем вместимостью 128 ГБ.

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