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Компания Xiaomi буквально только что анонсировала смартфон среднебюджетного уровня Redmi Note 9T, о котором слухи ходили ещё с конца осени прошлого года. Вместе с ним производитель представил ещё одну новинку, которой не ждали. Она называется Xiaomi Redmi 9T.

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Смартфон имеет размеры 162,3 x 77,3 x 9,6 мм, весит почти 200 граммов, сделан из пластика и не боится дождя, а на лицевой стороне установлено стекло Gorilla Glass 3. Оно прикрывает собой панель IPS формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,53 дюйма.

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В каплевидном вырезе спереди расположилась камера для селфи на 8 Мп. Тыльная камера представлена квартетом модулей: главным на 48 Мп, ультраширокоугольным на 8 Мп и двумя вспомогательными на 2 Мп для анализа глубины. По сути, камеры идентичные тем, что мы видели в Redmi Note 9T, только добавился дополнительный датчик изображения сзади для размытия фона.

Аппаратная платформа Redmi 9T строится вокруг мобильного процессора Snapdragon 662, который выполняется по 11-нанометровой технологии. Чипсет имеет частоту 1,8-2,0 ГГц и графику Adreno 610. Объём встроенной памяти типа UFS 2.2 составляет 128 ГБ в топовой модификации.

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Одной из сильных сторон новинки стал аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч. Компания обещает до 2,5 дня автономной работы. Также на презентации отметили, что без подзарядки можно 195 часов слушать музыку, 17 часов смотреть видео, 14 часов играть и почти 57 часов разговаривать по телефону. Жизненный цикл аккумулятора – 4 года. Мощность быстрой зарядки составила 18 Вт, но в комплект поставки войдёт 22,5-ваттный адаптер питания.

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Xiaomi Redmi 9T получил гнездо для гарнитуры и поддержку Near Field Communication. Версия без NFC тоже есть. Дактилоскопический датчик расположен на торце и совмещён с кнопкой питания. Ещё одной сильной стороной смартфона являются стереофонические динамики. Из остального отметим USB-C, ИК-порт, адаптеры Bluetooth и Wi-Fi. Программной оболочкой служит операционная система Android 10 вместе с фирменным ПО MIUI 12.

Новинка будет доступна в двух модификациях памяти: 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Рекомендованные цены для европейского рынка составили 169 евро и 199 евро соответственно. На 10 евро дешевле будет доступна версия без чипа NFC.

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Смартфон появится в продаже в расцветках Sunrise Orange, Ocean Green, Twilight Blue и Carbon Gray. 9 января 2021 года можно будет приобрести версию без NFC. Модификация с поддержкой Near Field Communication появится только в начале февраля. Купить Xiaomi Redmi 9T в России тоже можно будет.

И в завершение добавим, что новинка является европейской версией смартфона Xiaomi Redmi Note 9 4G для Китая. В Поднебесной он доступен в модификациях 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/ 256 ГБ. Цена составила от 125 евро до 185 евро.