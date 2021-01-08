Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Xiaomi Redmi 9T представлен официально: Snapdragon 662, NFC и АКБ на 6000 мА*ч за 169 евро

Версия с NFC появится в феврале. Продажи варианта без NFC начнутся 9 января.
[ ] для раздела Блоги
+
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Цена рухнула на порядок на 65" Samsung - пора брать
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Xiaomi буквально только что анонсировала смартфон среднебюджетного уровня Redmi Note 9T, о котором слухи ходили ещё с конца осени прошлого года. Вместе с ним производитель представил ещё одну новинку, которой не ждали. Она называется Xiaomi Redmi 9T.

реклама

Смартфон имеет размеры 162,3 x 77,3 x 9,6 мм, весит почти 200 граммов, сделан из пластика и не боится дождя, а на лицевой стороне установлено стекло Gorilla Glass 3. Оно прикрывает собой панель IPS формата Full HD+, диагональ которой составляет 6,53 дюйма.

анонсы и реклама
RTX 3070 - цены пошли вниз
Еще одна 3070 с большой скидкой
Робототехнический набор Xiaomi - зверь в прямом смысле
Мин цена RTX 3080 - 120 000р из-за майнинга см МАКС цену
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>
RX 6800XT - все дороже 100 000р из за майнинга
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
43" 4K TV Xiaomi дешевле 20 т.р. в Ситилинке
Лютое игровое кресло Thermaltake - смотри что за зверь

В каплевидном вырезе спереди расположилась камера для селфи на 8 Мп. Тыльная камера представлена квартетом модулей: главным на 48 Мп, ультраширокоугольным на 8 Мп и двумя вспомогательными на 2 Мп для анализа глубины. По сути, камеры идентичные тем, что мы видели в Redmi Note 9T, только добавился дополнительный датчик изображения сзади для размытия фона.

Аппаратная платформа Redmi 9T строится вокруг мобильного процессора Snapdragon 662, который выполняется по 11-нанометровой технологии. Чипсет имеет частоту 1,8-2,0 ГГц и графику Adreno 610. Объём встроенной памяти типа UFS 2.2 составляет 128 ГБ в топовой модификации.

реклама

Одной из сильных сторон новинки стал аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч. Компания обещает до 2,5 дня автономной работы. Также на презентации отметили, что без подзарядки можно 195 часов слушать музыку, 17 часов смотреть видео, 14 часов играть и почти 57 часов разговаривать по телефону. Жизненный цикл аккумулятора – 4 года. Мощность быстрой зарядки составила 18 Вт, но в комплект поставки войдёт 22,5-ваттный адаптер питания.

реклама

Xiaomi Redmi 9T получил гнездо для гарнитуры и поддержку Near Field Communication. Версия без NFC тоже есть. Дактилоскопический датчик расположен на торце и совмещён с кнопкой питания. Ещё одной сильной стороной смартфона являются стереофонические динамики. Из остального отметим USB-C, ИК-порт, адаптеры Bluetooth и Wi-Fi. Программной оболочкой служит операционная система Android 10 вместе с фирменным ПО MIUI 12.

Новинка будет доступна в двух модификациях памяти: 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Рекомендованные цены для европейского рынка составили 169 евро и 199 евро соответственно. На 10 евро дешевле будет доступна версия без чипа NFC.

реклама

Смартфон появится в продаже в расцветках Sunrise Orange, Ocean Green, Twilight Blue и Carbon Gray. 9 января 2021 года можно будет приобрести версию без NFC. Модификация с поддержкой Near Field Communication появится только в начале февраля. Купить Xiaomi Redmi 9T в России тоже можно будет.

И в завершение добавим, что новинка является европейской версией смартфона Xiaomi Redmi Note 9 4G для Китая. В Поднебесной он доступен в модификациях 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/ 256 ГБ. Цена составила от 125 евро до 185 евро.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Battlefield V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
63
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
18
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
3
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
42
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B550-Plus
13
Тестирование лучших игровых компьютеров в играх F1 2018 и F1 2019
5
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
25
Battlefield 1: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
7
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
27

Интересные материалы

Cyberpunk 2077: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
27 декабря 2020 98
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 27
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 42
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 63

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сделали подарок игрокам
13
Redmi Note 8 Pro ощутимо подешевел – 64 Мп камера, NFC, игровой CPU и праздничная экономия в 10%
8
Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
159
83 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 12.5 в 2021 году
7
Видеокарты GeForce RTX 3070/3060 Ti дешевеют в первые дни Нового года – скидки доходят до 6 000 р
43
Наиболее полная информация о видеокартах NVIDIA – RTX 3070/3080 Super, RTX 3050 Ti – сроки и цены
23
Курс Bitcoin достиг 38 500$ - появились первые признаки скорого окончания криптовалютной лихорадки
44
На следующей неделе в Epic Games Store раздадут Star Wars Battlefront II, а пока — Crying Suns
15
14 января в Epic Games Store стартует бесплатная раздача одной из лучших игр серии Star Wars
3
Курс Ethereum преодолел отметку в 1200$ - видеокарты продолжают дорожать и исчезать из продажи
18
NVIDIA анонсировала презентацию GeForce RTX: Game On - новые игры, технологии и бюджетные RTX 3000
14
CD Projekt RED опровергли слух о полном преображении Cyberpunk 2077 с возвратом вырезанного контента
5
Microsoft закрывает проект Minecraft из-за пандемии
4
Forbes: Илон Маск не самый богатый человек мира
17
Redmi Note 10 Pro получит SoC Snapdragon 732G и аккумулятор на 5050 мАч
3
Дефицит PlayStation 5 продолжается – фото очередей в Японии
73
Изучаем реальный прирост FPS от бесплатного буста AMD SAM - большой тест 36 игр от Hardware Unboxed
11
AMD объявила о выходе обновления BIOS AGESA 1.1.9.0 - стабильный разгон шины Infinity Fabric до 2GHz
10
ADATA готовит модули ОЗУ DDR5-8400 объемом 64 ГБ и уже тестирует их
10
Realme V15 представлен официально: Dimensity 800U, 64-Мп камера и АКБ на 4310 мА*ч за 230 долларов
3

Популярные статьи

Разбираемся, что не так с Zen2 и Zen3
353
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
18
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
63
5 лучших смартфонов 2020 года до 20 000 рублей
3
Обзор и тест флешки Kingston DataTraveler 100 на 128 ГБ
16
Battlefield V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
10
Просчитался и неудачно продал Core i7-6400T — пришлось переходить на новую платформу
9

Сейчас обсуждают

Arimand
17:50
Так контракты составляют производители видеокарт с производителями чипов. А когда спрос возрастает в разы, тут никакие контракты не помогут. Год то ковидный.
Дефицит чипов усугубляется тем, что производители закупают их впрок с запасом
Rm76
17:49
Этого не может быть, ты злобный клеветун. Поляки святые!
Новая модификация для Cyberpunk 2077 позволяет существенно уменьшить количество случайных багов
Arimand
17:49
Ну США, в первую очередь, чьи же еще. Они вообще-то там на Тайвань тоже влияние хорошее оказать могут. По сути там американский капитал много где. Но.. не хотят.
Дефицит чипов усугубляется тем, что производители закупают их впрок с запасом
Slow Mo
17:49
Ждем альтернативу ПК гробам)
В Китае представлен новый 8-ядерный ARM-процессор для производительных рабочих и игровых систем
Arimand
17:47
На самом деле во всем мире вроде железки считают по доллару в основном, а у нас из-за того что это вроде как "официально европейский регион" цены привязывают к евро. Печаль.
Xiaomi Redmi Note 9T представлен официально: самый дешёвый 5G-смартфон в Европе по цене от 199 евро
Juri Sokolov
17:46
захотите
В Китае представлен новый 8-ядерный ARM-процессор для производительных рабочих и игровых систем
Arimand
17:46
А зря, могли бы в ковидный год бабла срубить
Path of Exile 2, скорее всего, не выйдет в этом году
Arimand
17:45
Для дядей, которые играются в разгон, и считают себя от этого лучше простых юзеров. Ирония судьбы в том, что в 2021 году переплата за "возможность разгонять" гораздо больше получаемого профита, особен...
Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
Юрий Иванов
17:45
"за 5 минут было заработано примерно 232,4 млрд долларов" Мне кажется у вас что то с математикой
Xiaomi Mi 11 Special Edition разлетелся как горячие пирожки на первой распродаже
Renegade1979
17:44
Они просто головой не думают, пошли б проанализировали бульдозерную архитектуру, обнаружили что честные ядра и есть модули, и их всего 4 штуки. Аппаратная реализация гипертрединга типа того. Кто еще н...
Core i7-10700KF ощутимо подешевел - цена на 40% меньше, чем у прямого конкурента Ryzen 5800X
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем