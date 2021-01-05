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Китайская компания Xiaomi под конец 2020 года представила первый смартфон серии Mi 11, но дебютная же модель 2021 года пополнила семейство Xiaomi Mi 10. Новинка называется Xiaomi Mi 10i. Практически все параметры смартфон позаимствовал у Redmi Note 9 Pro 5G, но производство полностью сосредоточено в Индии.

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Модель имеет корпус из стекла Gorilla Glass 5 со стеклянной рамкой. Защита от воды не заявлена китайским производителем официально. Габариты равны 165,4 x 76,8 x 9 мм, а вес – почти 215 граммов. Расположение элементов стандартное. Инфракрасный излучатель и гнездо для подключения проводной гарнитуры тоже предусмотрены.

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Спереди находится дисплей LCD с частотой обновления до 120 Гц. Размер матрицы составил 6,67 дюйма по диагонали. Разрешение – Full HD+. В круглом отверстии вверху установлена фронтальная камера на базе 16-мегапиксельного датчика изображения с поддержкой Face Unlock. Дактилоскопический датчик разместили на правом торце корпуса.

Основная камера в Xiaomi Mi 10i имеет пару 2-мегапиксельных матриц, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль и стандартный блок на 108 Мп с поддержкой съёмки видео в 4K ULTRA HD при 30 к/сек и Full HD при 120 к/сек. Оптической стабилизацией изображения новинка похвастаться не может.

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Сердцем смартфона выступает 8-нанометровая система-на-чипе Snapdragon 750G американской компании Qualcomm с графикой Adreno 619. CPU имеет восемь ядер с частотой 1,8-2,2 ГГц. Вместимость встроенного накопителя составила в зависимости от модификации 64-128 ГБ. Оперативной памяти может быть предусмотрено 6-8 ГБ.

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Xiaomi Mi 10i поступит на рынок сразу с программным обеспечением MIUI 12, правда, прошивка будет построена на базе Android 10. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 4820 мА*ч. За счёт 33-ваттной подзарядки полностью зарядить батарею можно за час. Прочие параметры новинки включают стереодинамики, USB-C, Bluetooth, NFC, Wi-Fi, GPS и поддержку работы в сетях пятого поколения.

Старт продаж Xiaomi Mi 10i запланирован на 8 января 2021 года. Стоимость новинки в конфигурациях 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ составила соответственно 285 долларов, 300 долларов и 330 долларов. Смартфон будет доступен покупателям в расцветках Midnight Black, Atlantic Blue и Pacific Sunrise.