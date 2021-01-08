Смартфоны Xiaomi Redmi Note 9 разочаровали продажами – за 10 месяцев продано только 20 млн моделей
Компания Xiaomi несколько часов назад анонсировала в Европе смартфон Redmi Note 9T. Это уже девятый представитель текущего поколения. Его производитель оценил в 229-269 евро в зависимости от модификации, но на старте продаж купить новинку можно будет на 30 евро дешевле.
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Прежде чем перейти к самому смартфону на презентации представительница Xiaomi заявила, что за неполных десять месяцев суммарные продажи всех моделей семейства Redmi Note 9 превысили отметку 20 млн штук. На пресс-конференции это подавалось как достижение. Но, если взглянуть на два предыдущих поколения, можно сделать вывод, что девятая серия оказалась менее удачной, несмотря на большее количество смартфонов.
В начале января 2019 года производитель анонсировал модели Redmi Note 7 и Redmi Note 7 Pro на Snapdragon 660 и Snapdragon 675 соответственно. Двум смартфонам на то, чтобы разойтись тиражом более 20 млн единиц понадобилось лишь около семи месяцев. За 10 месяцев было продано 30 млн устройств.
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В августе позапрошлого года китайская компания пополнила ассортимент моделями Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro на Snapdragon 665 и Helio G90T соответственно. Первая стала самым доступным решением на рынке с Quad-камерой, а во второй дебютировал 64-мегапиксельный датчик изображения наряду с 12-нанометровым мобильным процессором от MediaTek.
Лишь за месяц Xiaomi смога продать 1 млн устройств. Отметку 10 млн удалось преодолеть ещё спустя два месяца. Но на тот момент на рынке уже было три смартфона – осенью производитель выпустил ещё и Redmi Note 8T с NFC. О 20-миллионном рубеже компания не сообщала, но в начале мая года минувшего она официально заявила, что суммарные продажи трёх устройств пересекли 30 млн единиц за восемь месяцев.
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Как видим, девятое поколение, представленное моделями Redmi Note 9, Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G, двумя Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro 5G, Redmi Note 9S и Redmi Note 9 Pro Max продавалось хуже и чем предыдущее поколение, и даже чем позапрошлое.
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Возможно, в ближайшее время ожидается небольшой буст в связи с сегодняшней премьерой Redmi Note 9T и недавним анонсом моделей с поддержкой 5G в Китае. Также стоит заметить, что некоторые представители девятого поколения вышли в Индии, на одном из крупнейших мировых рынков, как модификации Redmi 9, т.е. в статистику не попали.
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