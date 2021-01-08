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Xiaomi Redmi Note 9T представлен официально: самый дешёвый 5G-смартфон в Европе по цене от 199 евро

Смартфон будет продаваться в России.
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Китайская компания Xiaomi, как и планировалось, представила смартфон Redmi Note 9T. Он стал европейской версией китайского Redmi Note 9 5G. Новинка является предшественницей модели Redmi Note 8T и немало характеристик позаимствовала у неё.

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Смартфон оборудован 6,53-дюймовым дисплеем формата Full HD+ на базе ЖК-матрицы. Поддержку частоты обновления 90 Гц компания пока решила не добавлять. На лицевой панели установлено стекло Gorilla Glass 5, а камера для селфи установлена в круглом отверстии слева вверху.

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А вот задник сделан из пластика. Тыльная сторона Xiaomi Redmi Note 9T содержит круглую площадку основной камеры, где установлен три оптических модуля и вспышка. По торцам раскиданы все ключевые элементы, в том числе разъём для наушников, инфракрасный излучатель, сканер отпечатков пальцев и порт USB-C.

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В основе новинки лежит однокристальная система Dimensity 800U. Производитель сравнивает её с 11-нанометровым процессором Snapdragon 665, установленным в модели 2019 года. Более новый чип оказался почти вдвое (на 93%) мощнее, если верить бенчмарку Geekbench. Изделие выполняется по нормам 7-нанометровой технологии. Пиковая частота увеличена с 2,0 ГГц до 2,4 ГГц. Mali-G57 оказался почти в четыре раза (280%) мощнее в сравнении с Adreno 610. За охлаждение отвечает система на базе искусственного интеллекта.

Камеры практически не изменились. Фронталка осталась 13-меапиксельной на сенсоре типа 1/3,1 дюйма. Светосила уменьшилась с f/2 до f/2,3. Основная камера сохранила главный модуль на 48 Мп (1/2”, f/2), ультраширокоугольный на 8 Мп (1/4”, f/2,2) и 2-мегапиксельный сенсор для макросъёмки. Пропал лишь датчик на 2 Мп для размытия фона.

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Ещё одним новшеством стали стереофонические динамики. Ёмкость аккумуляторной батареи выросла с 4000 мА*ч до 5000 мА*ч, а быстрая зарядка осталась 18-ваттной. Xiaomi Redmi Note 9T получил поддержку Near Field Communication, адаптеры Bluetooth, Wi-Fi и радиоприёмник. В сетях 5G одновременно могут работать обе SIM-карты. Программной оболочкой выступает прошивка MIUI 12 на базе операционной системы Android 10.

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Новинка доступна в модификациях 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Рекомендованная цена для Европы составила 229 евро и 269 евро соответственно. На старте продаж стоимость каждой версии будет снижена на 30 долларов. Покупателям смартфон будет предлагаться в цветах Daybreak Purple и Nightfall Black. Компания сравнивает свою модель с Samsung Galaxy A42 5G на Snapdragon 750G, за которого производитель из Южной Кореи запрашивает 349 евро.

Xiaomi Redmi Note 9T купить можно будет и в России. В списке магазинов есть «Ситилинк», «Связной», «М.Видео», «МегаФон», OZON, МТС и DNS. Старт продаж запланирован на 11 января 2021 года. Цены для российского рынка объявят позже. Напомним, что за Xiaomi Redmi Note 8T на старте продаж просили от 13 990 рублей (155 евро) до 17 990 рублей (200 евро).

И в завершение добавим, что в Китае Redmi Note 9 5G, который является прообразом новинки, в зависимости от комплектации стоит 160-210 евро. При этом он предлагает до 256 ГБ встроенной и до 8 ГБ оперативной памяти, но не имеет NFC.

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