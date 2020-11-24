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Ко Дню благодарения интернет-магазин ключей для программного обеспечения KeysOff подготовил новую распродажу. Скидки достигают 55%. Несмотря на то, что День благодарения является североамериканским праздником, выгоду от распродажи могут получить жители всех стран.

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Помимо скидок, интернет-магазин подготовил несколько специальных предложений. Так, при покупке пакетов Microsoft Office Professional Plus пользователи получают подарок бесплатную официальную лицензию на операционную систему Windows 10 Professional. Сразу отметим, что речь идёт об OEM-лицензии для ОС, которую сохранить при замене материнской платы в компьютере.

Ассортимент магазина KeysOff

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В магазине KeysOff нас ждёт немало ключей для игровых проектов. Например, сразу же при открытии домашней страницы мы видим несколько рекламных предложений. Сюда входят Pro Evolution Soccer 2021, Avengers, DiRT 5, Fall Guys и Hades, лучшая игра 2020 года по версии журнала Time.

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Прокручивая вниз, видим ещё несколько предложений. Star Wars Squadrons стоит менее 50 долларов. Ещё вдвое меньше нужно отдать за Overwatch. В полтора раза дороже стоит Truck & Logistics Simulator. Цена Call of Duty Modern Warfare, Star Wars Jedi – Fallen Order, Far Cry 6 и Anno 1800 составляет по 70 долларов

Все игры в магазине разделены на несколько категорий, что немного упрощает сам процесс поиска ключей. Разделов предусмотрено сразу шесть:

Epic Games; Battlenet; Uplay; Steam; ПК; Origin.

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Первый обзор сайта KeysOff был написан в конце лета текущего года. На тот момент в интернет-магазине отсутствовал живой чат, а связаться с техподдержкой можно было только по электронной почты. Сейчас на сайте такой проблемы нет.

В завершение стоит отметить, что с домашней страницы нет возможности перейти к разделу с лицензиями для антивирусов, офисного программного обеспечения и операционных систем. Соответствующие категории попросту отсутствуют. Возможно, в будущем они будут добавлены. Быстро найти лицензии не на игры можно разве что с помощью поисковой строки.

Купить ключ и получить Windows 10 в подарок

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Нынешняя распродажа в магазине KeysOff – это прекрасная возможность для всех желающих перейти на лицензионное программного обеспечение и получить от этого выгоду. Чтобы обзавестись ключом для операционной системы Windows 10 вне зависимости от издания, нужно приобрести пакет офисных программ Microsoft Office Professional Plus.

Цены на сайте обновились и не совпадают с указанными на скриншоте

Менее 36 долларов стоит на распродаже Microsoft Office 2019 Professional Plus с OEM-лицензией на операционную систему Windows 10 Professional. Примерно тех же денег стоит офисный пакет с домашним изданием ОС от Microsoft.

Если вам достаточно возможностей программного обеспечения Microsoft Office 2016, можете сэкономить ещё немного. Так, пакет 2016 года с профессиональным изданием операционной системы обойдётся почти в 25 долларов, а с Windows 10 Home – на 1 доллар дешевле.

Точные цены указаны в таблице ниже вместе со ссылками на магазин ключей KeysOff. Стоимость актуальна сразу же без дополнительных купонов и промокодов.

№ Продукт Специальная цена Заказать 1 Microsoft Office 2019 Professional Plus (Windows 10 Professional в подарок) $34,53 Купить 2 Microsoft Office 2016 Professional Plus (Windows 10 Professional в подарок) $23,56 Купить 3 Microsoft Office 2019 Professional Plus (Windows 10 Home в подарок) $35,25 Купить 4 Microsoft Office 2016 Professional Plus (Windows 10 Home в подарок) $24,59 Купить





Скидки до 55%

А теперь перейдём к скидкам, для получения которых нужно использоваться специальные промокоды. В данном материале мы рассмотрим семь предложений. Начнём с возможности купить OEM-лицензию на операционную систему Windows 10.

Сделать это можно со скидкой 45%, которую даёт промокод SINLE45. После его активации стоимость ключа на Windows 10 Professional будет снижена до 8,34 доллара. Покупка сразу двух лицензий выглядит ещё более привлекательной, учитывая то, что в таком случае средняя цена одного ключа составляет около 6,5 доллара.

Далеко не всем пользователям нужны возможности профессионального издания операционной системы от Microsoft. В таком случае более подходящим решением является покупка лицензии на Windows 10 Home. Домашнее издание стоит чуть дороже, почти 9 долларов, но при этом лишено массы дополнительных функций, от которых простым пользователям никакого прока нет. Со точными ценами можно ознакомиться в таблице ниже.

№ Продукт Купон Акционная цена Заказать 1 Windows 10 Professional SINLE45 $8,34 Купить 2 Windows 10 Home SINLE45 $8,97 Купить 3 Windows 10 Professional (2 ПК) SINLE45 $12,90 Купить





Сэкономить сразу 55% можно с промокодом SINLE55. Действует он на несколько предложений. Годовая подписка на Microsoft Office 365 Professional Plus с указанным выше промокодом составляет почти 16 долларов для одного персонального компьютера.

Приобрести подписку с OEM-лицензией на Windows 10 Professional можно примерно за 22 доллара. Домашнее издание операционной системы обойдётся приблизительно на полдоллара дешевле.

Отдельно стоит отметить пакеты программного обеспечения Microsoft Office 2016 Home and Business для компьютеров компании Apple с установленной операционной системой macOS. Так, издание 2019 года с промокодом SINLE55 стоит 51,5 доллара, а за версию 2016 года нужно заплатить на 8 долларов дешевле.

Все цены собраны в таблице ниже. Кроме того, каждую программу из пакета Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint и другие, можно приобрести в магазине KeysOff по отдельности. Найти их можно по этой ссылке.

№ Продукт Купон Акционная цена Заказать 1 Microsoft Office 365 Professional Plus (1 ПК, 1 год) SINLE55 $15,57 Купить 2 Microsoft Office 365 Professional Pro Plus + Windows 10 Professional SINLE55 $21,11 Купить 3 Microsoft Office 365 Professional Pro Plus + Windows 10 Home SINLE55 $21,75 Купить 4 Microsoft Office 2016 Home & Business (macOS) SINLE55 $43,55 Купить 5 Microsoft Office 2016 Home & Business (macOS) SINLE55 $51,51 Купить





Покупка ключей в магазине KeysOff

Процесс заказа на сайте KeysOff рассмотрим на примере лицензии на Microsoft Office 2016 Professional Plus за приобретение которой в подарок предусмотрена операционная система Windows 10 Professional. Цена по акции составляет 23,56 доллара.

Добавляем заказ в корзину и переходим к оплате, параллельно создавая аккаунт на сайте или проходя авторизацию в уже зарегистрированной учётной записи. Регистрация в магазине KeysOff проходит в несколько кликов и занимается около минуты.

При желании можно оформить покупку в качестве гостя. Но в таком случае вам придётся всё равно заполнять форму, где нужно вводить свой домашний адрес и номер телефона.

Оплатить можно сразу через карты VISA или MasterCard, а также через систему Cwalletco. Во втором случае можно сэкономить ещё порядка 1 доллара. Далее используем платёжную систему PayPal и без комиссии оплачиваем заказ.

В завершение добавим, что при оформлении заказа важно указывать действующий адрес электронной почты, поскольку на него будет отправлено сообщение с приобретённой лицензией. При возникновении вопросов можно связаться с техподдержкой на сайте или написав на service@keysoff.com.