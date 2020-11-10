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За неделю Xiaomi сняла с продажи четыре флагманских смартфона 2020 года

Компания Xiaomi решила расчистить путь к премьере флагманской модели Mi 11.
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Компания Xiaomi решила расчистить путь к премьере флагманской модели Mi 11, сняв с продаж сразу четыре решения топового сегмента 2020 года в течение недели. Правда, до премьеры флагмана нового поколения ждать ещё нужно как минимум три месяца. Ранее мы писали о Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro. Теперь же ещё две модели попали под нож.

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Вслед за двумя флагманами 10-й серии с рынка уходит и третий её представитель. Причём наиболее продвинутый с точки зрения предлагаемых параметров. Он называется Xiaomi Mi 10 Ultra. Смартфон оснащён 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865 в паре с 16 ГБ оперативной памяти в топовой модификации. Максимальная вместимость встроенного хранилища составляет 512 ГБ.

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Модель получила Quad-камеру с двумя модулями разрешением по 48 Мп. Компанию им составляют телеобъективы на 12 Мп и 20 Мп. Максимальная кратность оптического зума – 5x. Снимать видео смартфон может в формате 8K ULTRA HD при 30 FPS.

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Xiaomi Mi 10 Ultra несёт на борту аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч. Производитель заявил о 50-ваттной беспроводной и 120-ваттной проводной подзарядке. Экран построен на базе матрицы Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, встроенным сканером отпечатков пальцев и поддержкой HDR10+. Диагональ составляет 6,67 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне. Во фронтальной камере используется матрица на 20 Мп.

Xiaomi Mi 10 Ultra был эксклюзивом китайского рынка. Он поступил в продажу в четырёх модификациях памяти. Уже упомянутый вариант с 16 ГБ оперативки и накопителем на 512 ГБ компания оценила в 1000 долларов. Также были доступны версии за 760 долларов, 800 долларов и 865 долларов.

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Ещё один флагман, снятый с продаж, называется Redmi K30 Pro. Он является аналогом POCO F2 Pro, но имеет на одну модификацию памяти больше. Смартфон оснащён чипом Snapdragon 865 с оперативной памятью LPDDR4x или LPDDR5 и накопителем UFS 3.1. Ёмкость комплектной батареи составила 4700 мА*ч.

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В арсенале весенней новинки есть дисплей OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев, выдвижная фронталка на 20 Мп и основная камера разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, которая обзавелась поддержкой записи видео в 8K ULTRA HD при частоте кадров 30 FPS.

Xiaomi Redmi K30 Pro, как и POCO F2 Pro, доступен в модификациях 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Цена составила на старте продаж 425 долларов и 520 долларов соответственно. Третья конфигурация смартфона предполагает 8 ГБ ОЗУ и накопитель вместимостью 128 ГБ. Её оценили в 480 долларов.

Теперь в ассортименте компании в Китае осталось только два флагманских смартфона на процессоре Snapdragon 865. Это Redmi K30 Pro Zoom Edition и Redmi K30S. Кроме того, не стоит забывать о Redmi K30 Ultra на базе 7-нанометровой однокристальной системы Dimensity 1000+. Об уходе с европейского рынка моделей Xiaomi Mi 10 и POCO F2 Pro в след за Mi 10 Pro пока что информации нет. Но даже если и они будут сняты с продаж, а ассортименте китайского производителя ещё останутся Xiaomi Mi 10T и Mi 10T Pro стоимостью 499/549 евро и 599/649 евро соответственно.

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Testnamev Nexus
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Аналогично. Апгрейд раз в 10 лет, не чаще. Раньше i5 за 300$ даже и не мечтал, а теперь ryzen на 4 ядра урвал за 43$. Отдавать пол зарплаты на баловство это бред
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все карты давно трудятся.И ничё там негорело с такой пажаробезопасностью-просто нассали в уши
Пожар на фабрике MSI может навредить поставкам видеокарт GeForce RTX 3070/3080/3090
SmaSheR
11:30
Лолчто? Ты когда в последний раз софтовый рендеринг в играх видел?
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
Сергей Колесник
11:29
"Windows 10 – стабильность и быстродействие" ахахаха, это шутка такая? если стабильность понятие условно приемлемое, у меня не слетала сама винда, то про быстродействие это вообще не к 10ке
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Gunnar
11:26
Светскую беседу поддержать)
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Пузо
11:26
Какой сюр, в новостях про какую то облажавшуюся третьесортную контору беснуется демшиза с пеной на губах вереща про Путина...
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Апгрейд переферии и 15 дюймового ЭЛТ старичка Samsung syncmaster 755dfx
Miki_Sambrero
11:24
почему раньше игры весили 15-20гб сейчас 150, они не стали в10 раз красивее по графике, в 10раз лучше по физике да и контента, карт, миссий там одинаково.
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Testnamev Nexus
11:23
Раньше интел этим тестом пинали амд. Думали никто им не страшен, забили на апгрейд заводов, думали кормить юзеров 14нм десятилетиями только меняя сокеты и названия, да добавляя частоту и кеши по чуть...
AMD дала понять, что важнейшим для геймеров бенчмарком является Cinebench R20
ink
11:22
Зато цене может навредить xD
Пожар на фабрике MSI может навредить поставкам видеокарт GeForce RTX 3070/3080/3090
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