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Xiaomi сняла с продаж флагманский смартфон 2020 года

Речь идёт о модели Xiaomi Mi 10 Pro.
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Китайская компания Xiaomi в этом году представила несколько флагманских смартфонов. В первую очередь в сравнении с прошлым поколением нужно отметить не столько улучшение технических параметров, сколько повышение цен. Впервые стоимость превысила отметку 1000 долларов. Как стало известно, производитель снял с продаж один из флагманов 2020 года. Речь идёт о модели Xiaomi Mi 10 Pro.

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В середине февраля она была представлена в Китае. На домашнем рынке флагман нового поколения появился 18 февраля в модификациях 8/256 ГБ, 12/256 ГБ и 12/512 ГБ. Стоимость составила 715 долларов, 790 долларов и 860 долларов соответственно.

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Спустя примерно две недели после премьеры Xiaomi Mi 10 Pro в Китае ожидался европейский дебют смартфона. Он должен был состояться на Mobile World Congress 2020. Однако, в связи с коронавирусом в Европе выставку отменили, а анонс перенесли на март. В Европе модель появилась в модификации 8/256 ГБ по цене 999 евро или 1165 долларов по текущему курсу.

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Сегодня стало известно, что Xiaomi Mi 10 Pro снят с продаж. Флагман уже не продаётся не только в официальном магазине Xiaomi в Китае, но и на таких площадках, как Tmall, Youpin и JD. Ожидается, что вскоре компания прекратит официальные продажи смартфона и в Европе.

Купить модель Mi 10 Pro уже нельзя в Испании, а в Германии доступна только версия в белом цвете корпуса. Во Франции и в Италии смартфон ещё продаётся. Причём на сайте французского mi.com он предлагается со скидкой 100 евро. В Украине герой заметки отсутствует даже на «сером» рынке. В России, напомним, официально флагман представлен не был.

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Xiaomi Mi 10 Pro оборудован 7-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 865 с частотой до 2,84 ГГц и графикой Adreno 650. В продажу модель поступила с предустановленной ОС Android 10 и прошивкой MIUI 11. Уже для смартфона доступна стабильная версия программного обеспечения MIUI 12. До конца года ожидается выход оболочки с операционной системой Android 11. Сейчас она доступна только как бета-версия.

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Флагман получил 90-герцовую панель OLED формата Full HD+ с интегрированным биометрическим сенсором. Экран имеет соотношением сторон 19,5 к 9, поддерживает HDR10+, а его диагональ составила 6,67 дюйма. Защиту обеспечивает стекло Gorilla Glass 5. Оно же установлено и на тыльной стороне корпуса. К слову, несмотря на стоимость 999 евро, модель похвастаться защитой от воды по стандарту IP68 не может.

Разрешение основной камеры в Xiaomi Mi 10 Pro составило 108 Мп + 20 Мп + 12 Мп + 8 Мп. Она имеет два телеобъектива с оптическим приближением 3,7x и 2x. Также отметим оптостаб, поддержку съёмки видео в 4K UHD при 60 FPS и возможность записывать 8K-ролики с частотой кадров 30 FPS. Во фронтальной камере используется сенсор на 20 Мп.

Флагман нового поколения получил аккумулятор на 4500 мА*ч с проводной и беспроводной зарядкой. Мощность составила соответственно 50 Вт и 30 Вт. Из прочего отметим стереодинамики, NFC, поддержку стандарта Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ИК порт и отсутствие разъёма для наушников.

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