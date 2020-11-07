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Два дня назад мы писали о том, что Xiaomi сняла с продаж флагманский смартфон 2020 года Mi 10 Pro. Его уже нельзя купить в официальном магазине компании в Китае, а также на площадках Youpin, JD и Tmall. Кроме того, в нескольких европейских странах продажи флагмана тоже прекращены. В России он и так официально не был представлен. Как стало известно, вслед за Xiaomi Mi 10 Pro китайский производитель убирает с рынка и стандартное издание, но не так резко.

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В Европе Xiaomi Mi 10 пока ещё можно приобрести. Причём в некоторых странах стоимость снижена на 100 евро. Напомним, что флагман доступен в модификациях со 128 ГБ и с 256 ГБ встроенной памяти. На старте продаж цена составила 799 евро и 899 соответственно. Вне зависимости от комплектации на борту установлено 8 ГБ оперативки. В России смартфон оценили в 69 990 рублей за версию 8/256 ГБ, но сейчас в магазине «Ситилинк» его можно купить на 10 000 рублей дешевле.

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В Китае февральская новинка уже не продаётся ни в Tmall, ни в JD, ни на фирменной площадке для краудфандинга Xiaomi Youpin. Кроме того, на официальном сайте китайской компании доступна только версия с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Напомним, что у себя на родине производитель продавал модификации 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по стартовым ценам 575 долларов, 615 долларов и 675 долларов соответственно.

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Таким образом, единственным флагманским решением серии Mi 10 в Китае останется версия Mi 10 Ultra стоимостью 1000 долларов за конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти и хранилищем вместимость. 512 ГБ. В Европе этот смартфон не продаётся. В наших широтах топовым самым топовым решением будет Xiaomi Mi 10T Pro. Смартфон оснащён 144-герцовой панелью, процессором Snapdragon 865, аккумулятором на 5000 мА*ч и 108-мегапиксельной основной камерой. В зависимости от конфигурации цена в Европе составляет 599/649 евро. Модель была анонсирована 30 сентября, но до России до сих пор не добралась.

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Что касается Xiaomi Mi 10, он был представлен в феврале в качестве первого смартфона компании с 90-герцовым дисплеем OLED с изогнутыми гранями. Разрешение основной камеры составляет 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а лицевой – 20 Мп. Во флагмане есть аккумулятор на 4780 мА*ч с поддержкой проводной и беспроводной зарядки мощностью по 30 Вт. Экран построен на базе матрицы AMOLED формата Full HD+, диагональ которой составила 6,67 дюйма. Герой заметки поддерживает 5G, Wi-Fi 6 и может снимать видео 8K ULTRA HD с частотой кадров 30 FPS.