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Китайская компания Xiaomi представила флагманские смартфоны Redmi K30 Pro и версию Zoom Edition с более продвинутыми возможностями по части оптического приближения. Новинки имеют немало отличий по сравнению с флагманами семейства Mi 10. Многие из них можно считать шагом назад, но есть и то, что пользователи должны принять с теплом.

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В первую очередь это дисплей. Он построен на базе матрицы Super AMOLED, имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, а никаких вырезов либо отверстий для фронтальной камеры не предусмотрено. В этом случае разработчики решили оставить ключевую особенность модели прошлого поколения – выдвижную фронтальную камеру.

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Дисплей в Redmi K30 Pro имеет разрешение Full HD+ и частоту обновления 60 Гц. Частота опроса сенсорного слоя составила 180 Гц. Отметим, что в стандартном издании, Redmi K30, которое вышло в конце прошлого года, частота обновления составляет 120 Гц, но там используется панель LCD не самого высокого качества. Завершая тему дисплея новинки, стоит отметить, что поставщиком матрицы выступает компания Samsung. Коэффициент контрастности составляет 5 000 000 к 1, а пиковая яркость – 1200 нит. Панель поддерживает HDR10+ и прикрывается стеклом Gorilla Glass 5.

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6,67-дюймовый экран занимает 92,5% передней части устройства. Добиться этого показателя удалось за счёт тонких рамок. Ширина боковых составляет по 1,75 мм, а верхней и нижней – 1,97 мм и 3,45 мм соответственно. На обратной стороне Xiaomi Redmi K30 Pro установлена камера, при создании дизайна которой китайские разработчики явно вдохновлялись камерой в Huawei Mate 30. Также стоит отметить наличие порта USB-C и разъём для проводной гарнитуры.

Сердцем новинки выступает мобильный процессор Snapdragon 865. Он выполняется по 7-нанометровой технологии и является самой мощной платформой для Android-смартфонов из доступных на рынке. Графикой занимается видеоускоритель Adreno 650. Под капотом устройства установлено до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x/LPDDR5 и накопитель UFS 3.1/3.0 вместимостью 256 ГБ в топовой модификации. Слухи о версии с 12 ГБ оперативки и хранилищем на 512 ГБ не подтвердились.

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Основная камера получила универсальный набор объективов. Она объединяет главный модуль на 64 Мп на базе сенсора Sony IMX686, 13-мегапиксельный широкоугольный с углом обзора 123 градуса, портретный сенсор на 2 Мп и телеобъектив на 8 Мп с двукратным зумом и оптической стабилизацией изображения. Также заявлена поддержка формата HEIF.

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Ёмкость встроенного аккумулятора в смартфоне составила 4700 мАч, а мощность зарядки по проводу – 33 Вт. Производитель заявляет о флагманской системе охлаждения с испарительной камерой вместо тепловой трубки. Заряжается АКБ за 63 минуты с нуля до 100%. Из остального отметим Bluetooth 5.1, поддержку Super Bluetooth и Multilink инфракрасный излучатель, двухдиапазонный GPS, Wi-Fi 6 и поддержку работы в сетях пятого поколения. NFC тоже имеется. Работает модель на базе операционной системы Android 10 с прошивкой MIUI 11.

Теперь что касается издания Zoom Edition. В сравнении со стандартной моделью оно имеет несколько отличий. Во-первых, кратность гибридного зума составила 30x, а оптического – 3x. Во-вторых, заявлена поддержка записи видео в 8K UHD. В-третьих, эта модель предлагается только с памятью LPDDR5 и UFS 3.1.

Xiaomi Redmi K30 Pro всё же смог стать самым дешёвым смартфоном на базе чипа Snapdragon 865. Цена версии 6/128 ГБ с памятью LPDDR4x и UFS 3.0 составила 2999 юаней или 425 долларов. Модификации 8/128 ГБ и 8/256 ГБ с памятью LPDDR5 и UFS 3.1 компания оценила в 3399 юаней (480 долларов) и 3699 юаней (520 долларов) соответственно.

Redmi K30 Pro Zoom Edition в конфигурации 8/128 ГБ обойдётся в 3799 юаней (535 долларов). За накопитель вместимостью 256 ГБ доплатить нужно ещё 30 долларов. В продажу обычная модель поступит в фиолетовом, белом, сером и изумрудном цветах, а Zoom Edition – в изумрудном и белом.