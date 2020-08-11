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Китайская компания Xiaomi недавно завершила премьеру своего очередного флагманского смартфона. Новинка называется Xiaomi Mi 10 Ultra. Слухи о ней ходили давно, а в Сети она успела пофигурировать как Mi 10 Super Cup, Mi 10 Pro+ и Mi 10 Extreme Commemorative Edition.

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Новый флагман является немного улучшенной версией модели Mi 10 Pro, которая вышла в феврале текущего года. Несмотря на слухи, смартфон не получил подэкранной камеры для селфи. Оптический модуль обосновался в круглом отверстии слева в экране, а его разрешение составило 20 Мп. Об основной камере писать не будем. Отметим лишь, что она имеет два модуля на 48 Мп, а также по одному на 12 Мп и 20 Мп, 5-кратный зум и может снимать видео в формате 8K UHD. Больше информации вы найдёте в отдельном материале по этой ссылке.

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Сердцем Xiaomi Mi 10 Ultra стал 10-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865, а не версия Plus с повышенной частотой, о которой немало говорилось ранее. Чипсет получит ядра Kryo 858 с пиковой частотой 2,84 ГГц и графику Adreno 650.

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Однокристальная система дополняется 8/12/16 ГБ оперативной памяти типа LPDDR5. Встроенный накопитель UFS 3.1 рассчитан на 512 ГБ данных в топовой комплектации. Обеспечением питания заминается встроенный аккумулятор на 4500 мА*ч. Он поддерживает 120-ваттную проводную зарядку. По словам производителя, с нуля до 100% заряжается АКБ за 23 минуты, а за 5 минут – до 41%. Также имеется 50-ваттная беспроводная зарядка, хотя слухи ходили о 65-ваттной. Беспроводным путём батарею до 100% можно зарядить за 40 минут. Также есть реверсивная беспроводная зарядка. Она имеет мощность 10 Вт.

Китайская компания заявляет, что после 800 циклов зарядки аккумулятора он потеряет порядка 10% своей ёмкости. Также стоит отметить наличие продвинутой системы охлаждения под маркетинговым обозначением LiquidCool 2.0. Нужна она не столько для остужения пыла процессора во время игровых сессий, сколько для охлаждения устройства во время подзарядки.

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В Xiaomi Mi 10 Ultra установлена 120-Гц панель Super AMOLED с поддержкой HDR10+ и встроенным оптическим сканером отпечатков пальцев. Её прикрывает стекло Gorilla Glass пятого поколения. Каркас и тыльная сторона сделаны из керамики. Но есть версия Transparent Edition с алюминиевой рамкой и прозрачным стеклом Gorilla Glass шестого поколения сзади. По словам производителя, максимальная яркость дисплея составляет свыше 1100 нит, а соотношение сторон – 19,5 к 9. Как и в случае с Mi 10 Pro, экран имеет покатые боковые грани.

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На борту новинки есть все основные беспроводные интерфейсы, включая Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц и чип NFC. Защита от воды не предусмотрена. Работает модель под управлением программного обеспечения MIUI 12 с операционной системой Android 10.

Стоимость Xiaomi Mi 10 Ultra составила от 760 долларов до 1000 долларов в зависимости от комплектации. Цены всех модификаций и сравнение с китайским вариантом Xiaomi Mi 10 Pro вас ждут в таблице ниже. Появится ли новый флагман в продаже в Европе, пока что не уточняется. Покупателям керамическая версия смартфона будет доступна в цветах Mercury Silver и Obsidian Black.