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Магазин ключей для программного обеспечения BOBKeys проводит очередную акцию. На этот раз у всех желающих есть возможность перейти на лицензионный софт, сэкономив 25% от полной стоимости лицензии. Специальное предложение распространяется на ключи для офисного программного обеспечения Microsoft и операционных систем американской компании.

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Ассортимент BOBKeys

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Если смотреть на домашнюю страницу сайта, складывается впечатление, что кроме ключей для видеоигр здесь ничего нет. На самом деле этот совсем не так, но придётся поискать. Листая главную страницу сайт вниз, мы находим подарочные карты в STEAM и PlayStation Store.

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А вот ключей для операционных систем и Office нет, как ни ищи. Для того, чтобы найти эти лицензии, придётся воспользоваться поисковой строкой вверху домашней страницы BOBKeys. То есть, просто пишем «Windows» или Office» и уже затем выбирает нужное предложение из выдачи. Точно таким же образом можно искать ключи для антивирусов. Это уже не первый обзор магазина, и до сих пор отдельных категорий с лицензиями для операционных систем, антивирусов и «офиса» всё ещё нет.

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Но раз уж начали смотреть на ассортимент сайта, нужно рассмотреть несколько предложений. Лидерами продаж являются FIFA 21, PES 2021. ANNO History Collection, Omega One, Player Unknowns Battlegrounds, Warhammer 40 000: Mechanicus Omnissiah Edition, Space Hulk: Deathwing Enhanced Edition и Mount & Blade II: Bannerlord.

С момента последнего обзора интернет-магазина пропала возможность оформить предварительный заказ на игру CyberPunk 2077 от CD Project RED. Возможно, это связано с очередным переносом даты релиза мультиплатформенной Action/RPG. Быстро искать игры можно не только с помощью строки поиска, но благодаря разделению на категории:

STEAM; Origin; Uplay; PC.

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Радует наличие онлайн-чата с поддержкой. Для активации предусмотрена кнопка с надписью «We are here» в правом нижнем углу страницы. Поддержка отвечает относительно оперативно. Но всё же скорость «отклика» зависит от времени суток. Ночью отвечают не так охотно, как днём.

Но даже несмотря на то, что иногда ответа приходится ждать долго, наличие возможности задать его быстро прямо на сайте радует. Нередко на подобных ресурсах приходится связывать с технической поддержкой по электронной почте, что сильно усложняет общение, а иногда даже отбивает всё желание у пользователя задать вопрос и заставляет заняться поисками другого интернет-магазина. Отдельно стоит отметить, что русская версия сайта есть. При этом полной русификацию назвать нельзя

Лучшие предложения в магазине BOBKeys

А теперь пришло время рассмотреть несколько наиболее привлекательных предложений на сайте, а точнее пять. Первое – ключ на операционную систему Windows 10 Professional. Профессиональное издание программного обеспечения оценивается в 1365 рублей примерно. С промокодом OC25 можно сэкономить порядка 340 рублей.

Чтобы не повторяться, отметим, что промокод OC25 применяется ко всем предложениям и снижает стоимость лицензии на 25%. Например, ключ для Windows 10 Pro для двух персональных компьютеров обойдётся в 1760 рублей, а не в 2345 рублей. Как видим, купить сразу две лицензии будет намного выгоднее, нежели чем заказывать два ключа по отдельности. Стоимость Windows 10 Home промокод снижает с 1445 рублей до 1085 рублей.

Профессиональное издание можно приобрести в паре с офисным пакетом Microsoft Office 2019 Pro Plus. Полная стоимость бандла в магазине BOBKeys составляет примерно 5725 рублей, но акционная цена – 4295 рублей. Напомним, что лицензия на MS Office 2019 Pro Plus – это единоразовая покупка, а не подписка на год, как в случае с Office 365.

Сам Office 2019 Pro Plus стоит 3270 рублей с промокодом вместо 4360 рублей. После несложных манипуляций с калькулятором видим, что бандл не даёт никакой выгоды по сравнению с заказом лицензий по отдельности. Но зато так покупать удобнее.

Как купить ключ для ПО в магазине BOBKeys

Процесс покупки ключей ничем сложным не отличается. Как покупать лицензии, рассмотрим на примере операционной системы Windows 10 Professional. Цена ключа составляет почти 1365 рублей. На перечёркнутую стоимость около 9150 рублей можно не обращать внимания.

Перед покупкой рекомендуется создать аккаунт, но делать это необязательно. А всё по той причине, что в окне авторизации можно войти через Facebook или Google. Но в этом случае важно не забыть перейти в личный кабинет и указать адрес электронной почты, куда после оплаты и будет отправлено письмо, содержащее ключ для операционной системы Windows 10 Pro в нашем случае.

В корзине остаётся только ввести промокод OC25 и перейти к оплате. Заплатить можно разными способами. В MINT комиссия составляет почти 123 рубля, в LIQPAY – около 40 рублей, а в QIWI – 82 рубля. Чтобы не платить комиссию, нужно воспользоваться платёжной системой PayPal. Выбираем соответствующую иконку, жмём «Оплатить сейчас» и подтверждаем транзакцию уже на сайте платёжной системы.

Итак, мы рассмотрели ассортимент магазине ключей для программного обеспечения BOBKeys и пять самых привлекательных предложений на Windows 10 и Microsoft Office, в частности. Все ссылки собраны в таблице ниже для более удобного перехода.



