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В прошлом году производители смартфонов начали массово использовать OLED-панели в доступных решениях. В 2020 году компании развернулись на 180 градусов и пошли в другую сторону. Теперь они используют IPS-матрицы в относительно дорогих смартфонах, включая флагманов. В этой статье мы рассмотрим десять лучших моделей 2020 года, в которых установлены экраны, выполненные по технологии IPS. Мы не будем раздавать места с 10 по 1, а пойдём по хронологии.



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Realme 6 и Realme 6 Pro

Обе модели были анонсированы 5 марта. Они предлагают пользователям 90-герцовую панель формата Full HD+ и аккумуляторную батарею ёмкостью 4300 мА*ч. Стандартное издание получило основную камеру с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп и фронталку на 16 Мп. Вычислительным центром выступает 12-нанометровый мобильный процессор Helio G90T.

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В версии Pro имеется 8-мегапиксельный фронтальный модуль с ультраширокоугольной оптикой, а в основной камере вместо сенсора на 2 Мп для анализа глубины установлен 12-мегапиксельный телеобъектив. Аппаратная платформа строится вокруг однокристальной системы Snapdragon 720G.

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Realme 6

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Realme 6 Pro

Оба смартфона в России продаются официально. Realme 6 в модификации с 4 ГБ оперативной памяти стоит 16 990 рублей, а стоимость версии с 8 ГБ ОЗУ составляет 18 990 рублей. Realme 6 Pro с 8 ГБ ОЗУ обойдётся в 21 990 рублей. Модели несут на борту 128 ГБ постоянной памяти.

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vivo iQOO Neo 3

Смартфон представили 23 апреля. Он оборудован дисплеем диагональю 6,57 дюйма с частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10. В небольшом отверстии справа расположена 16-мегапиксельная селфи-камера, а сзади установлены модули на 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Модель iQOO Neo 3 стала одним из самых доступных смартфонов в мире на процессоре Snapdragon 865. Чипсет работает в паре с 6-12 ГБ оперативной памяти. Вместимость флеш-накопителя составляет 128/256 ГБ в зависимости от модификации, а ёмкость аккумулятора – 4500 мА*ч.

В России аппарат официально не продаётся. В Китае стоимость стартовала с 400 долларов, а на Banggood смартфон можно купить за 530-640 долларов в зависимости от объёмов оперативной и встроенной памяти под капотом.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro

30 апреля компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 9 Pro. Об этой модели мы пишем часто. Сейчас в России она продаётся по цене порядка 21 000 рублей за модификацию с накопителем на 128 ГБ и 6 ГБ оперативной памяти.

Смартфон оснастили чипсетом Snapdragon 720G и аккумулятором на 5020 мА*ч. Мощность зарядки по проводу составила 33 Вт. На тыльной стороне установлена камера с разрешением 64 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп без телеобъектива.

Дисплей в Redmi Note 9 Pro не поддерживает повышенной частоты обновления. Он имеет размер 6,67 дюйма по диагонали, а в круглом отверстии по центру установлена фронтальная камера с 16-мегапиксельным разрешением и поддержкой Face Unlock.

vivo iQOO Z1

Премьера смартфона состоялась 19 мая. Это первая в мире модель на процессоре Dimensity 1000+. Она получила панель с частотой обновления 144 Гц, диагональ которой составляет 6,57 дюйма.

Разрешение основной камеры – 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп, а фронтальной – 16 Мп. Смартфон поддерживает 5G и работает от аккумулятора зарядной ёмкостью 4500 мА*ч.

iQOO Z1 появился в продаже с 6/8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128/256 ГБ. Цена стартует с отметки около 320 долларов. В России смартфон официально купить пока что нельзя.

Honor X10 Max

Компания Honor один активно начинает использовать чипсеты от MediaTek. Одним из первых таких устройств стал фаблет Honor X10 Max на процессоре Dimensity 820 5G. Он появился в продаже в Китае по цене от 270 долларов, а на международный рынок так и не вышел.

Смартфон получил 7,09-дюймовую Full HD+ матрицу с поддержкой HDR10. Разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 2 Мп, а лицевой – 8 Мп. Вопросами питания в смартфоне занимается аккумулятор на 5000 мА*ч.

Презентация устройства состоялась в первых числах июля. Отметим, что это первая модель в нашем списке, которая может похвастаться стереофоническими динамиками.

Realme 7

Уже в сентябре состоялась премьера Realme 7. Смартфон показали в Индии, где он сейчас стоит около 16 700 рупий (18 000 рублей). Российские продажи пока не стартовали.

Модель нового поколения оснащена 6,5-дюймовой матрицей с частотой обновления 90 Гц. Она получила аккумулятор на 5000 мА*ч, 12-нанометровый процессор Helio G95 и доступна в модификации 6/64 ГБ. Остальные ключевые характеристики совпадают с Realme 6.

POCO X3 NFC

Завершать топ-10 лучших смартфонов с IPS-дисплеем в 2020 году будем тремя моделями китайской компании Xiaomi. Первая – POCO X3 NFC. Её представили 7 сентября.

Телефон оснащён новым процессором Snapdragon 732G с 6 ГБ ОЗУ и накопителем ёмкостью 64/128 ГБ. За автономность отвечает аккумулятор на 5160 мА*ч. Уже скоро модель будет официально продаваться в России, хотя глобальную версию можно без проблем купить на AliExpress. Иногда цена падает по акции до 200 долларов за базовую версию.

POCO X3 NFC получил панель 6,67” с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2, а фронтальной – 20 Мп.

Xiaomi Mi 10T / Mi 10T Pro

Наконец, вчера, 30 сентября, в Европе были анонсированы флагманы Xiaomi Mi 10T стоимостью от 499 евро и Mi 10T Pro, который оказался на 100 евро дороже. Отдельно о них вы можете прочитать здесь и здесь соответственно.

Отметим лишь, что они получили 144-Гц дисплей, Snapdragon 865, 20-Мп фронталку и аккумулятор на 5000 мА*ч. Разрешение основной камеры в Xiaomi Mi 10T Pro составило 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп, а в стандартном издании вместо сенсора на 108 Мп используется 64-мегапиксельный датчик изображения.

В завершение добавим, что все 10 смартфонов работают под управлением операционной системы Android 10. Из общего также стоит отметить наличие чипа NFC и бокового сканера отпечатков пальцев.