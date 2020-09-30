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Китайская компания Xiaomi представила новое семейство смартфонов. Оно называется Xiaomi Mi 10T. Главная новинка – Xiaomi Mi 10T Pro. Она стала преемницей Xiaomi Mi 9T Pro. Именно на версии Pro китайская компания сосредоточила внимание на своей презентации, и о ней мы поговорим в данном материале.

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Несколько недель назад производитель в честь своего 10-летия выпустил флагманскую модель Xiaomi Mi 10 Ultra. Судя по внешнему виду новинки, именно версией Ultra вдохновлялись дизайнеры китайской компании. Сзади установлена большая площадка основной камеры с огромным стандартным модулем. Помимо него на площадке нашлось место для нескольких более компактных объективов и светодиодной вспышки.

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Корпус Xiaomi Mi 10T Pro изготовлен из стекла Corning Gorilla Glass пятого поколения и металла. Защиты от воды и пыли по стандартам IP мы так и не дождались. Габаритные размеры составляют 165,1 x 76,4 x 9,3 мм, а масса – 218 граммов. Заметим, что единственным смартфоном китайской компании, который может похвастаться защитой IP53, является 200-долларовая модель POCO X3 NFC.

На лицевой стороне расположился дисплей с поддержкой частоты обновления изображения 144 Гц. При желании можно снизить частоту до 90 Гц, 60 Гц или 48 Гц. В его основе лежит жидкокристаллическая матрица, диагональ которой составляет 6,67 дюйма, а разрешение – 1080 точек по узкой стороне. В левом верхнем углу находится небольшое отверстие под 20-мегапиксельную селфи-камеру с поддержкой Face Unlock.

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В связи с тем, что смартфон несёт на борту IPS-матрицу, которую компания называет лучшей в мире, разместить под дисплеем сканер отпечатков пальцев не получилось. Поэтому разработчики установили его на правом торце. Не забыли провести сравнение с iPhone 11. Как выяснилось, дисплей Xiaomi Mi 10T Pro имеет более высокую яркость, плотность пикселей и контрастность.

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Сердцем модели выступает флагманская 7-нанометровая однокристальная система Snapdragon 865. Выбор в пользу этого мобильного процессора был связан с наличием у него 5G-модема Snapdragon X55 и чипа Spectra 480 ISP. Но почему компания решила не использовать более быструю SoC Snapdragon 865+, не уточняется. Чипсет работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5. Накопитель UFS 3.1 может хранить 128 ГБ или 256 ГБ данных.

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За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. Время автономной работы в режиме чтения составляет 30 часов. Смотреть видео можно 20 часов, играть в игры – 14 часов, а слушать музыки – 123 часа без остановки на одном полном заряде. Смартфон поддерживает 33-ваттную зарядку по проводу, и соответствующий адаптер питания входит в комплект поставки, что радует. Беспроводная подзарядка тоже заявлена.

Разрешение основной камеры в Xiaomi Mi 10T Pro составляет 108 Мп + 13 Мп + 5 Мп. 13-мегапиксельный датчик изображения дополнен ультраширокоугольной оптикой. Угол захвата составляет 123 градуса. Матрица на 5 Мп используется для макросъёмки с расстояния 2 см. Смартфон поддерживает съёмку видео в 4K UHD при 60 FPS. Также заявлена видеосъёмка в 8K Ultra HD, но кадровая частота ограничена «стандартными» 30 FPS.

На презентации компания уделила внимание массе режимов съёмки, о которых подавляющее большинство пользователей забудет на второй день после покупки. Отметим разве что возможность снимать видео на две камеры одновременно и режим длинной выдержки для получения красивых снимков звёздного неба. В качестве примера показали снимок, на котором была запечатлена часть Млечного пути.

На борту смартфона есть NFC с поддержкой Google Pay, Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 6, инфракрасный излучатель, GPS и стереодинамики. Разъём для наушников и слот под карту microSD не предусмотрены. Программной платформой выступает операционная система Android 10 с фирменной прошивкой MIUI 12 сразу из коробки.

Новинка поступит в продажу в трёх цветовых решениях: Lunar Silver, Cosmic Black и Aurora Blue. Стоимость Xiaomi Mi 10T Pro в модификации со 128 ГБ встроенной памяти составила 599 евро. За версию с накопителем удвоенной вместимости придётся отдать 649 евро.