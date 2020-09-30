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Xiaomi Mi 10T стал второй новинкой, которую китайская компания анонсировала сегодня, 30 сентября, в Европе. О версии Pro вы можете прочитать в отдельном материале по этой ссылке, а в этой заметке мы рассмотрим более скромную модель. Она заменит на рынке смартфон Xiaomi Mi 9T, который, справедливости ради, и так уже давно не продаётся в официальной рознице и даже на AliExpress.

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Внешне Xiaomi Mi 10T не отличается от версии. Смартфон имеет идентичные габаритные размеры и дизайн, в целом. Сзади расположена большая площадка камеры, а спереди – 144-герцовая панель IPS с вырезом под фронталку на 20 Мп. Дисплей получил диагональ 6,67 дюйма, разрешение Full HD+ и может похвастаться поддержкой стандарта HDR10+.

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Главное отличие стандартного издания от версии Pro – отсутствие сенсора со 108-мегапиксельным разрешением в основной камере. Его место заняла чуть более скромная матрица на 64 Мп оптического формата 1/1,7 дюйма. При этом модель сохранила поддержку записи видео в формате 8K Ultra HD с частотой 30 к/сек.

Ещё одно отличие касается объёмов памяти. Если Pro-вариант оснащён 8 ГБ ОЗУ вне зависимости от модификации и 128/256 ГБ встроенной памяти, то Xiaomi Mi 10T Pro появится на рынке в конфигурациях с 6 ГБ и 8 ГБ оперативки в паре с накопителем вместимостью 128 ГБ в обоих случаях.

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Остальные параметры совпадают. Это мобильный процессор Snapdragon 865, 13-мегапиксельная ультраширокоугольная камера, макромодуль на 5 Мп, инфракрасный излучатель, аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной зарядкой, стереофонические динамики, операционная система Android 10 и прошивка MIUI 12. Учитывая то, что смартфон лишился 108-мегапиксельного датчика изображения, сохранив аккумулятор на 5000 мА*ч, время автономной работы при использовании камеры должно увеличиться.

Xiaomi Mi 10T будет предлагаться покупателям только в расцветках Cosmic Black и Lunar Silver. Стоимость смартфона в начальной модификации составила 499 евро. Топовую версию компания оценила в 549 евро.