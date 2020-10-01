Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Китайский технологический гигант Xiaomi за неделю выпустил стабильную прошивку MIUI 12 почти для дюжины своих смартфонов. Сегодня мы писали, что флагман Xiaomi Mi 10 первым получил MIUI 12 Stable на базе операционной системы Android 11. Вчера Redmi Note 8 наконец-то начал получать в Китае прошивку MIUI 12 с Android 10. В этой заметке рассмотрим ещё 10 моделей, которым «прилетела» свежая стабильная версия оболочки. Чтобы скачать архив для установки вручную через Recovery, нажмите на номер сборки ПО.

реклама

25 сентября Redmi Note 9S получил MIUI 12. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 720G, аккумулятором на 5020 мА*ч и 6,67” IPS FHD+ дисплеем. Разрешение основной камеры составляет 16 Мп, а фронтальной – 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп. NFC в девайсе отсутствует. Первой страной, где компания начала рассылать обновление, стала Турция. Апдейт проходит под номером v12.0.1.0.QJWTRXM.

анонсы и реклама 2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р. Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

В тот же день в Китае вышла новая версия MIUI 12 для хита продаж Xiaomi Redmi Note 8 Pro. Это первая модель серии с чипом NFC, а также дебютный смартфон на рынке с 64-мегапиксельной основной камерой и 12-нанометровым процессором Helio G90T. Телефон также получил 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль, фронтальную камеру на 20 Мп и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч. Прошивка проходит под номером v12.0.3.0.QGGCNXM.

26 сентября вышла китайская стабильная версия MIUI 12 с для Redmi 9. Смартфон оборудован более скромным процессором Helio G80. Модель может похвастаться аккумулятором на 5020 мА*ч и чипом NFC. Основная камера имеет разрешение 13 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2, а фронтальный селфи-модуль – 8 Мп. Номер программного обеспечения – v12.0.4.0.QJCCNXM.

реклама

28 сентября компания начала рассылать актуальную версию MIUI 12 на Redmi K30 5G. Это первый смартфон в мире на процессоре Snapdragon 765G. Помимо относительно новой однокристальной системы он привлекает внимание 120-герцовой панелью IPS и 64-Мп основной камерой. Разрешение фронталки составляет 20 Мп + 2 Мп, а аккумулятор имеет ёмкость 4700 мА*ч. Номер прошивки – v12.0.6.0.QGICNXM.

реклама

В тот же день флагман Xiaomi Mi 9 Pro 5G обзавёлся свежей сборкой MIUI 12. Это один из немногих смартфонов китайской компании на чипсете Snapdragon 855+. В его арсенале нашлось место для основной камеры разрешением 48 Мп + 16 Мп + 12 Мп, 20-Мп фронталки и аккумулятора на 4000 мА*ч с 30-ваттной зарядкой беспроводным путём. Апдейт проходит под номером v12.0.4.0.QFXCNXM.

Львиная доля всех смартфонов, о которых мы говорим в этом материале, получила актуальную версию MIUI 12 два дня назад. Первым это сделал POCO M2 Pro в Индии. Он является копией модели Redmi Note 9S, о которой мы уже писали. Прошивка проходит под номером v12.0.1.0.QJPINXM.

реклама

Флагманы 2019 года Xiaomi Mi 9 и Redmi K20 Pro на Snapdragon 855 тоже не остались без обновления. Обе модели могут похвастаться 48-Мп камерой, дисплеем OLED и фронталкой на 20 Мп. При этом к сильным сторонам последнего можно отнести экран без выреза, аккумулятор на 4000 мА*ч и наличие разъёма для наушников. Redmi K20 Pro получил прошивку под номером v12.0.4.0.QFKCNXM, а Mi 9 достался сборка v12.0.4.0.QFACNXM.

Redmi Note 9 Pro Max обзавёлся MIUI 12.0.1.0.QJXINXM. Это означает, что скоро должна выйти глобальная прошивка для Redmi Note 9 Pro. Оба смартфона оснащены процессором Snapdragon 720G, основной камерой разрешением 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 5 Мп, фронталкой на 16 Мп и АКБ зарядной ёмкостью 5020 мА*ч.

Наконец, флагман 2020 года POCO X2 Pro получил стабильную глобальную версию MIUI 12 под номером v12.0.4.0.QJKMIXM. Смартфон располагает 7-нм чипсетом Snapdragon 865 и стоит уже менее 400 долларов в базовой модификации, хотя цена на старте продаж составила от 499 евро.

Помимо топовой SoC модель может похвастаться поддержкой 8K UHD, дисплеем без выреза и аккумулятором на 4700 мА*ч. Разрешение основной камеры составляет 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп + 2 Мп, а выдвижная фронталка построена на 20-Мп сенсоре.