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Китайская компания Xiaomi в апреле этого года представила прошивку MIUI 12. Большинство смартфонов уже получили программное обеспечение вместе с операционной системой Android 10. Несколько дешёвых моделей 2018 года, а также три устройства 2017 года обзавелись MIUI 12 с девятой ревизией «зелёного робота». Android 11 компания начала тестировать ещё летом, а сегодня первый смартфон производителя получилил стабильную сборку MIUI 12 с операционной системой Android 11 в основе. Речь идёт о флагмане 2020 года Xiaomi Mi 10.

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Это один из первых смартфонов Xiaomi в 2020 году. Его представили в Китае 13 февраля, а уже на следующий день в Поднебесной стартовали продажи по цене от 560 долларов за базовую модификацию памяти. В Европе модель должна была появиться в конце февраля на Mobile World Congress 2020. Но выставку отменили из-за коронавируса, а смартфон представили в конце первого квартала в конфигурациях 8/128 ГБ и 8/256 ГБ по цене 799 и 899 евро соответственно.

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Xiaomi Mi 10 поступил в продажу с предустановленной операционной системой Android 10 и фирменной прошивкой MIUI 11. Позже китайская компания выпустила глобальную, европейскую и российскую версии прошивки MIUI 12, а также начала параллельно тестировать ОС Android 11. Сейчас производитель приступил к распространению стабильной прошивки с Android 11. Обновление проходит под номером v12.1.5.0.QJBCNXM. Как вы поняли, апдейт пока что доступен только китайским пользователям. При желании скачать архив и установить обновление вручную через режим восстановления можно по этой ссылке.

Напомним, что Xiaomi Mi 10 получил неплохое железо, но основная камера оставляет желать лучшего, несмотря на наличие 108-мегапиксельного модуля. Смартфон оборудован 90-герцовой панелью S-AMOLED со встроенным дактилоскопическим сенсором. Диагональ дисплея составляет 6,67 дюйма. В левом верхнем углу находится селфи-камера на 20 Мп. Сердцем флагмана стал 7-нанометровый процессор Snapdragon 865, а ёмкость комплектной батареи составляет 4780 мА*ч. Аккумулятор получил поддержку проводной и беспроводной зарядки мощностью по 30 Вт.

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В основной камере вместе со 108-мегапиксельным главным сенсором установлен ультраширокоугольный модуль на 13 Мп. Также имеется пара дополнительных датчиков изображения с разрешением 2 Мп. Телеобъектив в смартфоне отсутствует. Снимать видео камера может в 4K UHD при 60 к/сек и в 8K UHD при 30 к/сек. Из прочего отметим стереофонические динамики, NFC, Bluetooth 5.1 / Wi-Fi 6 и GPS. Защитой от воды/пыли, слотом под карту microSD и 3,5-миллиметровым выходом для проводных наушников модель Mi 10 похвастаться не может.