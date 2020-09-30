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Китайская компания Xiaomi наконец-то выпустила программное обеспечение MIUI 12 Stable для модели Redmi Note 8, которая является одним из самых продаваемых смартфонов первой половины 2020 года. Апдейт был обещан ещё в августе, после чего релиз перенесли на сентябрь. Несколько дней назад китайская компания заявила, что Redmi Note 8 точно получит стабильную версию MIUI 12 к концу следующего месяца. Но, как оказалось, прошивка вышла немного раньше.

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Напомним, что смартфон был анонсирован в конце лета минувшего года с MIUI 10 и Android 9.0 Pie сразу из коробки. Позже модель получила десятую ревизию операционной системы от Google и фирменную прошивку MIUI 11. На данный момент Redmi Note 8 можно обновить до MIUI 12 Stable исключительно в Китае. Новая версия программного обеспечения рассылается волнами и «по воздуху». Версия прошивки – v12.0.2.0.QCOCNXM.

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При желании вы можете протестировать оболочку, установив апдейт вручную через режим восстановления. Скачать архив можно здесь. Перед установкой рекомендуется сделать резервную копию данных, несмотря на то что речь идёт о стабильной сборке. Прошивка построена на базе операционной системы Android 10. ОС Android 11 смартфон уже не получит, а что касается проприетарной оболочки, то на выход MIUI 14 надеяться ещё можно, не говоря уже о MIUI 13, премьера которой может состояться через несколько недель.

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Xiaomi Redmi Note 8 стал на момент премьеры самым дешёвым смартфоном с Quad-камерой. Разрешение составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Во фронталке установлен сенсор на 13 Мп. Он обосновался в каплевидном вырезе, который в свою очередь находится вверху 6,3-дюймового Full HD+ дисплея. Биометрический сенсор в смартфоне расположен на тыльной стороне.

Сердцем модели выступает 11-нанометровая система-на-кристалле Snapdragon 665. Она работает в паре с 3-6 ГБ оперативной памяти. Вместимость накопителя составляет от 32 ГБ до 128 ГБ в зависимости от комплектации. Вопросами питания занимается аккумуляторная батарея, зарядная ёмкость которой составляет 4000 мА*ч. Мощность проводной подзарядки – 18 Вт.

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Xiaomi Redmi Note 8 не получил поддержки Near Field Communication. Из интерфейсов отметим USB Type-C, выход 3,5-мм под проводные наушники, адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi с поддержкой частотного диапазона 5 ГГц. Кроме того, выделим отдельный слот для карты памяти, пластиковый корпус и стекло Gorilla Glass не лицевой панели.