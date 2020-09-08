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Китайская компания Xiaomi расширила список смартфонов, для которых не будет доступна операционная система Android 11. В прошлом месяце мы писали, что 11 моделей останутся на старой версии ОС, после чего список увеличился до 29 устройств. Теперь же стало известно, что одиннадцатая ревизия «зелёного робота» пройдёт мимо ещё примерно дюжины умных телефонов, продаваемых под брендами Xiaomi, Redmi и Black Shark.

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Игровой смартфон Black Shark первого поколения был анонсирован в апреле 2018 года, а в начале последнего квартала того же года компания выпустила версию Helo. Обе модели оснащены 10-нм процессором Snapdragon 845, основной камерой разрешением 12 Мп + 20 Мп, 20-мегапиксельной фронталкой, аккумулятором ёмкостью 4000 мА*ч и стереодинамиками. В версии Helo используется панель AMOLED диагональю 6,01 дюйма вместо 5,99-дюймовой матрицы IPS.

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Не получит Android 10 и флагман 2017 года Xiaomi Mi MIX 2. А вот MIUI 12 для него рано или поздно начнёт распространяться. Вчера мы писали, что модель Xiaomi Mi Note 3 начала получать в Китае свежую версию проприетарного программного обеспечения на базе ОС Android 9.0 Pie. По предварительным данным, Mi MIX 2 и Mi 6 тоже должны будут обзавестись MIUI 12.

Напомним, что Mi MIX второго поколения получил панель LCD формата FHD+, которая имеет размер 5,99 дюйма по диагонали. Сердцем флагмана выступает 10-нанометровая однокристальная система Snapdragon 835. В основной камере установлен сенсор на 12 Мп, а 5-мегапиксельная фронталка расположена в нижней части лицевой стороны. Ёмкость комплектной батареи составляет 3400 мА*ч. Одной из особенностей модели является керамическая тыльная панель. Также есть специальная версия с керамической рамкой.

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Наличие моделей, о которых мы поговорим далее, в списке смартфонов без Android 11 выглядит весьма странным. Например, в перечень входят Redmi Note 5, индийская версия Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 5, Redmi 5 Plus, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi Y1, Redmi Note 5A, Redmi 5A и Redmi Y1 Lite. Все эти устройства были анонсированы в 2017 и 2018 годах. То, что они не получат Android 11, и так понятно, ведь даже десятой ревизией операционной системы от Google они не обзавелись. С таким же успехом можно было добавить в список ещё четыре десятка моделей, которые были представлены китайской компании до 2016 года.

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Как бы там ни было, в общей сложности 44 смартфона компании из Пекина не будут обновлены до Android 11. Сейчас в первую очередь негодуют владельцы моделей Redmi Note 7, Redmi Note 7S, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 8T и Redmi Note 8 Pro, ведь эти девайсы были анонсированы лишь в прошлом году.