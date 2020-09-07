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Китайская компания Xiaomi обновляет старые смартфоны до MIUI 12. До конца текущего года производитель намерен выпустить апдейт со свежей версией программного обеспечения для трёх моделей трёхлетней давности. Один из смартфонов получил обновление на минувших выходных. Он называется Xiaomi Mi Note 3.

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Модель была анонсирована в сентябре 2017 года. Из коробки она получила оболочку MIUI 9 на базе операционной системы Android 7.1.2 Nougat. Сейчас в Китае компания распространяет программное обеспечение MIUI 12.0.1.0.QCHCNXM на Android 9.0. Pie. Таким образом, смартфон трёхлетней давности с момента анонса получил две новые версии «зелёного робота» и четыре крупных обновления проприетарной прошивки. OTA-обновление распространяется «по воздуху».

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Напомним, что Xiaomi Mi Note 3 внешне является чуть увеличенной копией флагмана 2017 года Mi 6. В смартфоне установлен дисплей IPS LCD формата Full HD+. Он имеет размер 5,5 дюйма по диагонали. В экране нет ни вырезов, ни отверстий. Корпус сделан из стекла Gorilla Glass четвёртого поколения и металла. Габариты составляют 152,6 х 74 х 7,6 мм, а масса – 163 грамма.

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Сердцем модели выступает однокристальная система Snapdragon 660, которая выполняется по нормам 14-нанометрового технологического процесса. Пиковая частота составляет 2,2 ГГц, а за графику отвечает контроллер Adreno 512. Под капотом смартфона установлено 6 ГБ оперативной памяти. Накопитель имеет вместимость 64 ГБ или 128 ГБ в зависимости от модификации и не поддерживает расширения картами microSD.

На лицевой стороне вместе с экраном установлены клавиша «Домой» со встроенным биометрическим сканером, сенсоры освещения и приближения, один из стереодинамиков и 16-мегапиксельная фронтальная камера. Сзади обосновались два модуля разрешением 12 Мп + 12 Мп с оптической стабилизацией, 2-кратным зумом и поддержкой 4K UHD при 30 к/сек.

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За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3500 мА*ч. Она получила поддержку технологии Qualcomm Quick Charge 3.0. Мощность проводной зарядки составляет 18 Вт. На борту Xiaomi Mi Note 3 есть адаптеры Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.0, инфракрасный излучатель, GPS, чип NFC с поддержкой бесконтактной оплаты и симметричный порт USB Type-C. А вот беспроводной зарядкой, защитой от воды и разъёмом для наушников смартфон похвастаться не может.

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В завершение добавим, что стоимость модели Mi Note 3 на старте продаж составила 385 / 445 долларов в чёрном цвете в зависимости от модификации. Синяя расцветка предлагалась по цене 460 долларов в топовой конфигурации по курсу на момент премьеры.