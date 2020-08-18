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Redmi Note 8T, Redmi Note 8 Pro и ещё 8 смартфонов Xiaomi не получат Android 11

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Сегодня мы писали, что южнокорейская компания Samsung пообещала три года поддержки для 38 уже существующих смартфонов и планшетных компьютеров. Это значит, что все модели 2020 года и несколько устройств 2019 года получат операционную систему Android 13. Компания Xiaomi не так активно обновляет свои смартфоны. Доступные решения получают только один большой апдейт ОС, а дорогие – два.

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Сегодня стало известно, какие умные телефоны производителя из Поднебесной останутся не то что без Android 13, но и даже без Android 11. Таких моделей насчитывается одиннадцать, что символично. Но, судя по всему, их число увеличится уже через месяц, когда состоится премьера финальной версии «зелёного робота». Тогда же мы узнаем, какие смартфоны получат Android 11. Но уже сейчас известно, что новая версия ОС выйдет на все флагманы нынешнего года, т.к. бета-версия уже тестируется полным ходом.

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В список не счастливчиков попала одна модель 2020 года выпуска – Redmi 8A Dual. Без Android 11 останутся Redmi 8A и Redmi 8. Эти смартфоны были представлены осенью прошлого года. Все три модели семейства оснащены процессором Snapdragon 439, 6,22-дюймовой панелью IPS, 8-мегапиксельной фронтальной камерой и аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. В Redmi 8 установлена основная камера разрешением 12 Мп + 2 Мп. В версии Redmi 8A отсутствует дополнительный сенсор, а в модификации Dual 12-мегапиксельную матрицу заменили сенсором на 13 Мп.

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Семейства Redmi Note 7 и Redmi Note 8 тоже не получат ОС Android 11. Каждое поколение представлено тремя смартфонами. В серии Redmi Note 7 вместе со стандартным изданием есть версия Pro и модель Redmi Note 7S. Линейка Redmi Note 8 помимо одноименного смартфона включает версии Pro и T.

Напомним, что Redmi Note 7S и Redmi Note 7 не отличается друг от друга. Они оснащены 6,3-дюймовой панелью IPS, 13-Мп фронталкой, основной камерой разрешением 48 Мп + 2 Мп и процессором Snapdragon 660, а ёмкость аккумулятора составила 4000 мА*ч. В версии Pro седьмого поколения используется чипсет Snapdragon 675.

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Redmi Note 8 получил платформу Snapdragon 665 и стал самым дешёвым смартфоном с Quad-камерой. Она имеет разрешение 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Ключевые параметры такие же, как и у предшественника. Модель Redmi Note 8T имеет всё то же самое, а также чип NFC.

В Redmi Note 8 Pro используется чипсет Helio G90T, 64-мегапиксельная камера, фронталка на 20 Мп и аккумулятор ёмкостью 4500 мА*ч. Дисплей имеет диагональ 6,53 дюйма. Отметим, что суммарные продажи смартфонов двух поколений уже превысили 70 млн единиц. Первая модель, Redmi Note 7, была анонсирована в январе 2019 года.

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Без Android 11 останутся бюджетник Xiaomi Mi CC9e и флагман Xiaomi Mi MIX 3 5G. Обе модели вышли в прошлом году. Mi CC9e получила чипсет Snapdragon 665, фронталку на 32 Мп и АКБ ёмкостью 4030 мА*ч. Экран OLED имеет встроенный сканер отпечатков пальцев, а разрешение основной камеры составляет 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Xiaomi Mi MIX 3 5G – первый смартфон компании с поддержкой сотовой связи нового поколения. Он оснащён чипом Snapdragon 855, а цена составила от 499 евро на старте продаж. На борту флагмана есть основная камера с разрешением 12 Мп + 12 Мп и встроенная батарея на 3800 мА*ч.

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