Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На днях мы писали о символическом списке из 11 смартфонов, для которых не выйдет 11-я версия операционной системы Android. В том материале мы предположили, что в сентябре после релиза финальной версии Android 11 китайская компания назовёт ещё несколько устройств, для которых 10-я версия «зелёного» робота останется последней. Но начала осени производитель ждать не стал, и уже опубликовал список из 18 смартфонов, владельцы которых могут не рассчитывать увидеть обновление с операционной системой Android 11. О них мы поговорим далее.

реклама

Почти все модели были анонсированы в 2018 году, а подавляющее большинство работает на прошивке MIUI. Исключением стали Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite. Это представители программы Android One. Старшая модель оснащена чипсетом Snapdragon 660 и основной камерой разрешением 12 Мп + 20 Мп. Ёмкость аккумулятора составила 3000 мА*ч. Сам смартфон заключён в цельнометаллический корпус. В Mi A2 Lite установлена однокристальная система Snapdragon 625, а батарея характеризуется ёмкостью 4000 мА*ч. В основной камере используются модули на 12 Мп и 5 Мп.

анонсы и реклама Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке 10900K - смотри цену сидя <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

У этих смартфонов есть китайские прообразы. Оба работают под управлением прошивки MIUI. Они тоже останутся без Android 11, но при этом получат программное обеспечение MIUI 12. Речь идёт о моделях Xiaomi Mi 6X и Redmi 6 Pro.

реклама

Без апдейта останется всё семейство Xiaomi Mi 8. Оно состоит из семи смартфонов, три из которых – флагманы, почти не отличающиеся друг от друга. Речь о Xiaomi Mi 8 UD, Mi 8 Pro и Mi 8 Explorer Edition. Все они оснащены аккумулятором на 3000 мА*ч, основной камерой разрешением 12 Мп + 12 Мп, 20-мегапиксельной фронталкой, а также могут похвастаться системой 3D-распознавания лиц и встроенным в дисплей сканером отпечатков пальцев. Сердцем выступает 10-нанометровый чипсет Snapdragon 845. Xiaomi Mi 8 оказался чуть проще. У него биометрический сенсор установлен сзади, а система Face ID отсутствует. Зато ёмкость аккумулятора увеличена до 3400 мА*ч.

реклама

Без Android 11 останутся субфлагманы Xiaomi Mi 8 Lite, Mi 8 Youth и Mi 9 SE. Последняя модель первой в мире получила процессор Snapdragon 710. Она оборудована фронталкой на 20 Мп и основной камерой разрешением 12 Мп + 5 Мп. За питание отвечает аккумулятор на 3120 мА*ч.

Модели Mi 8 Lite и Mi 8 Youth оснащены 24-Мп селфи-камерой и процессором Snapdragon 660. Питание электронике обеспечивает батарея на 3350 мА*ч, а для любителей мобильной фотографии предусмотрена тыльная камера с модулями на 12 Мп и 5 Мп.

реклама

Бюджетники Redmi S2 и Redmi Y2 – тоже без Android 11. Это два доступных смартфона на Snapdragon 625. Они оборудованы фронтальной камерой на 16 Мп. Сзади в смартфонах установлены модули разрешением 12 Мп и 5 Мп, а аккумулятор имеет ёмкость 3080 мА*ч.

Следующая модель в списке – флагман Xiaomi Mi MIX 2S. Его фишки – фронтальная камера на 5 Мп, установленная внизу лицевой стороны, и керамический корпус. Прочие ключевые параметры такие же, как во флагмане Xiaomi Mi 8, о котором уже писали. Без Android 11 останется и хит продаж Pocophone F1. Он получил камеры от Mi 8 SE, аккумулятор на 4000 мА*ч и флагманский процессор того времени Snapdragon 845.

Xiaomi Mi Play тоже не получит следующую версию «зелёного робот». Это один из забытых смартфонов 2018 года. В нём дебютировал процессор Helio P35. Аккумулятор имеет ёмкость 3000 мА*ч. Во фронтальной камере установлена матрица на 8 Мп, а в основной используется дуэт сенсоров на 12 Мп и 2 Мп.

Не дождутся Android 11 владельцы фаблета Xiaomi Mi Max 3. Это последний представитель «большой» линейки. У него есть стереодинамики, основная камера с модулями на 12 Мп и 5 Мп, 8-мегапиксельная фронталка и аккумулятор на 5500 мА*ч. За вычисления отвечает процессор Snapdragon 636.

Наконец, последняя модель в списке – Xiaomi Mi Note 3. Что она здесь делает, не совсем понятно, поскольку даже Android 10 ей ждать не стоит. Это единственный смартфон в данном материале, который был выпущен в 2017 году. Как бы там ни было, он получил процессор Snapdragon 660, тыльную камеру разрешением 12 Мп + 12 Мп с оптической стабилизацией, фронталку на 16 Мп, а ёмкость встроенной батареи составила 3500 мА*ч.