Компания Samsung в феврале прошлого года представила семейство Galaxy S10, стандартная модель которого получила версию с поддержкой 5G. В этом году производитель из Южной Кореи выпустил 5G-модификации всех трёх флагманов нового поколения. Один из них – Samsung Galaxy S20+ 5G. Смартфон продаётся неофициально в России, и сейчас его цена упала на 20 000 рублей.

Само собой, от того, что флагман поддерживает работу в сетях 5G, российским пользователям особого прока нет. Но главной фишкой такой модели является наличие под капотом 7-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 865, в то время как официально компания продаёт в России смартфоны на чипсетах Exynos 990. Ещё одним отличием между смартфонами является то, что модификация на Snapdragon 865 оснащена 12 ГБ ОЗУ вместо 8 ГБ. Интегрированное хранилище имеет вместимость 128 ГБ вне зависимости от однокристальной системы под капотом.

На старте продаж стоимость Samsung Galaxy S20+ со Snapdragon 865 на борту составила 85 000 рублей. Модель оказалась на 5000 рублей дешевле версии на Exynos 990. Однако, если сейчас вариант с поддержкой 5G подешевел на 20 000 рублей и стоит 65 000 рублей, то цена модели с фирменной SoC уже упала почти на 40 000 рублей. В официальной рознице флагман подешевел на 30 000 рублей. В магазине «Ситилинк» стоимость составляет 59 990 рублей. Все предложения – на «Яндекс.Маркет».

Samsung Galaxy S20+ комплектуется 6,7-дюймовой панелью формата 3K (1440 x 3200 пикселей). Матрица Super AMOLED с маркетинговым названием Infinity-O поддерживает частоту обновления 120 Гц, HDR10+, имеет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а за защиту отвечает стекло Gorilla Glass 6. Отверстие по центру вверху содержит 10-мегапиксельный модуль селфи-камеры с поддержкой Face Unlock и 4K UHD при 60 к/сек.

Подсистема питания представлена встроенной батареей, которая имеет ёмкость 4500 мА*ч. Аккумулятор можно зарядить как по проводу, так и беспроводным путём. В первом случае можно передавать 25 Вт энергии, во втором – 15 Вт. Флагман поддерживает стандарты Qi, PMA и USB Power Delivery 3.0. Из интерфейсов присутствуют NFC, Wi-Fi с поддержкой частоты 5,8 ГГц, Bluetooth 5.0, а выход под наушники отсутствует.

Разрешение основной камеры в Samsung Galaxy S20+ составило 12 Мп + 12 Мп + 64 Мп + 0,3 Мп. В двух 12-мегапиксельных модулях установлена широкоугольная (26 мм) и ультраширокоугольная (13 мм) оптика. 64-Мп сенсор установлен в телеобъективе. Смартфон получил оптическую стабилизацию и может записывать видео в 8K Ultra HD с частотой 60 FPS.

Флагманы этого поколения одними из первых должны будут получить фирменную прошивку One UI 2.5 и One UI 3.0. Сейчас всё семейство Galaxy S20 работает на One UI 2.1. В основе программного обеспечения лежит Android 10. Из прочих параметров модели также отметим алюминиевую рамку, защиту от воды IP68, гибридный слот для microSD, стереозвук и поддержку режима Samsung DeX. Показатель SAR (удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии) составляет 1,09 Вт/кг (голова) и 1,57 ВТ/кг (тело).