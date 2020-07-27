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Несколько дней назад компании Lenovo, Samsung и ASUS анонсировали флагманские смартфоны на базе мобильного процессора Snapdragon 865+ пиковой частотой Prime-ядра 3,1 ГГц и графикой Adreno 650. Китайский и тайваньский производители представили игровые решения, которые будут конкурировать на рынках Поднебесной и Европы. В скором времени они получат ещё одного соперника. В конце этой недели компания Xiaomi представит игровой смартфон Black Shark 3S.

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Xiaomi Black Shark 3S Tencent

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Грядущая новинка тоже будет оборудована 7-нанометровой однокристальной системой Snapdragon 865+. При этом она, как и ASUS ROG Phone III, детальный обзор которого вы можете прочитать здесь, выйдет в модификации на Snapdragon 865. Но об этом немного позже.

Xiaomi Black Shark 3S станет преемником, по всей видимости, модели Black Shark 3 Pro, которая была анонсирована в первых числах марта текущего года вместе со стандартным изданием. Оба смартфона оборудованы чипсетом Snapdragon 865.

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Xiaomi Black Shark 3 Pro

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От версии Pro грядущая новинка получит 7,1-дюймовый дисплей с разрешением 3120 х 1440 точек. При этом частота обновления будет повышена с 90 Гц до всё ещё редких 144 Гц. В основу будет положена панель AMOLED с интегрированным биометрическим сенсором.

Разрешение основной камеры в смартфоне составит 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Она получит широкоугольный модуль и матрицу для макросъёмки. Подсистема питания будет представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мА*ч. По слухам, игровой телефон может получить поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт или 120 Вт. Соответствующие технологии уже были анонсированы китайской компании.

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Премьера Xiaomi Black Shark 3S состоится 31 июля 2020 года. Версия на процессоре Snapdragon 865 будет называться Tencent Edition. О стоимости игрового смартфона пока что информации нет, но скорее всего цены будут на уровне ASUS ROG Phone III и Lenovo Legion Duel.

Геймерский телефон серии Legion в Китае доступен в модификациях 12/128 ГБ, 12/256 ГБ и 16/512 ГБ по цене от 500 долларов до 855 долларов. Европейская стоимость пока что не уточняется. ASUS ROG Phone III обойдётся в 615-1145 долларов в зависимости от комплектации, коих предусмотрено четыре: 12 ГБ + 128/256 ГБ и 12/16 ГБ + 512 ГБ. В Европе версии 12/512 ГБ и 16/512 ГБ оценены в 999 евро и 1099 евро соответственно.

Версия на Snapdragon 865 в Китае стоит 570 долларов, в Европе – 799 евро. Официальные стартовые цены всех конкурентов, а также моделей Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro на китайском и европейском рынках собраны в таблице ниже. Жирным шрифтом выделена стоимость ROG Phone III Strix на Snapdragon 865