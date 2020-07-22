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Китайская компания Lenovo представила первый в мире смартфон на мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 865+. Новинка называется Lenovo Legion Duel. Скорее всего, вы будете читать этот материал уже после премьеры ROG Phone III, но устройство китайского производителя вышло на час раньше, смартфона ASUS. В Китае модель будет продаваться как Legion Pro.

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Дисплей смартфона построен на базе AMOLED-панели формата Full HD+. Диагональ составляет 6,65 дюйма. Экран имеет встроенный биометрический сенсор, поддерживает расширенный динамический диапазон и частоту обновления 144 Гц. На лицевую панель вынесены фронтальные стереодинамики, несмотря на тонкие дисплейные рамки.

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Передняя камера расположена внутри корпуса на моторизированной площадке. Но если в большинстве смартфонов фронталка выдвигается с верхнего торца, то у Lenovo Legion Duel камера выскакивает слева. Делать селфи и снимать видео удобно будет не всем. Камера выезжает за 0,5 сек и выдерживает 400 000 циклов.

На торцах также есть триггеры, расширяющие возможности управления. Производитель отмечает, что их можно использовать более чем в 130 играх. Кроме того, акцент делается на системе охлаждения с двумя тепловыми трубками для эффективного отвода тепла.

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Под капотом, как уже отмечалось, установлен 7-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 865+ с графикой Adreno 650 и пиковой частотой 3,1 ГГц. Однокристальная система на 10% производительнее по сравнению со Snapdragon 865. В топовой модификации модель несёт на борту 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 в паре с накопителем типа UFS 3.1 на 512 ГБ. Также есть три более скромных конфигурации: с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ хранилища.

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Основная камера в смартфоне не самая продвинутая. Она получила главный модуль на 64 Мп с поддержкой 4K при 30 к/сек и широкоугольный на 16 Мп. Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мА*ч. Он состоит из двух частей по 2500 мА*ч. Производителем заявлена поддержка 90-ваттной проводной зарядки через порт USB Type-C, которых в смартфоне установлено сразу два – на нижнем торце и на левой грани.

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Lenovo Legion Duel получил операционную систему Android 10 с фирменной прошивкой Legion OS. На борту есть чип NFC, адаптеры Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.0, двухдиапазонный GPS, а о наличии разъёма для наушников не сообщается.

5 августа новинка начнёт продаваться в синем и красном цветах в Китае. О выходе на глобальный рынок пока что информации нет, но уже известно, что смартфон будет продаваться в Европе, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Игровой телефон будет доступен с большим количеством дополнительных аксессуаров, включая док-станцию для подключения к мониторам.

Стоимость Lenovo Legion Duel в топовой модификации (16 ГБ + 512 ГБ) составила 5999 юаней или 855 долларов. Самая доступная версия обойдётся в 3499 юаней или 500 долларов. Она предполагает вдвое меньше оперативной и в четыре раза меньше постоянной памяти. Также новинка будет доступна в конфигурациях 12/128 ГБ и 12/256 ГБ по цене 3899 юаней (555 долларов) и 4199 юаней (600 долларов) соответственно. Как видим, разница в стоимости между версиями 12/256 ГБ и 16/512 ГБ составит сразу 255 долларов.