Китайские цены ASUS ROG Phone III порадуют пользователей
Два дня назад компания ASUS представила игровой смартфон ROG Phone III. Предполагалось, что он станет первым в мире устройством на процессоре Snapdragon 865+. Но за несколько часов до анонса свои решения на Snapdragon 865+ анонсировала сначала Lenovo, а потом и Samsung. Как бы там ни было, премьера геймерского телефона ASUS состоялась, он получил топовое железо и высокую стоимость в Европе. Однако, любители заказывать смартфоны на AliExpress уже могут начинать потирать руки, т.к. в китайские цены оказались заметно ниже.
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В первую очередь в Китае ASUS ROG Phone III оказался дешевле за счёт появления более доступных конфигураций памяти. Напомним, что для Европы компания подготовила модификации с 12 ГБ и 16 ГБ оперативной памяти при накопителе вместимостью 512 ГБ в обоих случаях. Цена составила 999 евро и 1099 евро соответственно. В Китае версии 12/512 ГБ и 16/512 ГБ компания называет Extreme Edition. Модель с 12 ГБ ОЗУ оценили в 6999 юаней или 860 евро. Смартфон с 16 ГБ оперативной памяти оказался на 1000 юаней (125 евро) дороже.
Но для рынка Поднебесной производитель подготовил две более скромных модификации к тому же. Они будут продаваться как Classic Edition. Каждая версия получила по 12 ГБ оперативки, а хранилище рассчитано на 128/256 ГБ в зависимости от конфигурации. Стоимость составила 4299 юаней (530 евро) и 4699 юаней (575 евро) соответственно.
Модель на процессоре Snapdragon 865 вместо Snapdragon 865+ тоже была представлена. Если в Европе она называется Strix Edition, то в Китае – Elite Edition. В Европе ASUS ROG Phone III на Snapdragon 865 будет продаваться с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища по цене 799 евро. Стоимость в Китае составила 3999 юаней (490 евро), но постоянной памяти предусмотрено вдвое меньше, а объём ОЗУ увеличен до 12 ГБ.
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Из ключевых параметров стоит отметить аккумулятор ёмкостью 6000 мА*ч, два порта USB-C, 144-Гц дисплей OLED формата Full HD+ и 24-мегапиксельную фронталку. Разрешение основной камеры составило 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. Игровой смартфон ASUS ROG Phone III будет поставляться с вентилятором AeroActive Cool, а дополнительно можно будет приобрести чехлы с подсветкой, две док-станции и геймпад.
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В России новинка появится ближе к концу лета. Стоимость смартфона на отечественном рынке пока что не уточняется, но с полной уверенностью можно говорить, что она будет ближе к европейской, чем к китайской. Вместе с анонсом списка стран, в которых будет продаваться ROG Phone III, был опубликован длинный перечень игр, в которых смартфон сможет выдавать частоту кадров 144 Гц, 120 Гц и 90 Гц. Список можете найти на сайте XDA Developers, перейдя по этой ссылке.
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