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Вслед за компанией Lenovo, которая показала первый в мире смартфон Snapdragon 865+ под названием Legion Duel, тайваньский гигант ASUS также представил модель на самом мощном чипсете Qualcomm. Новинка называется ASUS ROG Phone III. Она заменит на рынке устройство ROG Phone II, которое оснащается платформой Snapdragon 855+.

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Ещё раз напомним, что 7-нанометровая однокристальная система нового поколения оказалась на 10% производительнее в сравнении со Snapdragon 865, а частота Prime-ядра выросла с 2,84 ГГц до 3,09 ГГц. Для сравнения, максимальная частота Snapdragon 855+ составляет 2,96 ГГц. Новинка несёт на борту 512 ГБ встроенной памяти вне зависимости от модификации. Оперативки пользователям будет предложено 12 ГБ или 16 ГБ. Естественно, в смартфоне используются новейшие модули LPDDR5 и UFS 3.1.

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ASUS ROG Phone III будет поставляться с системой AeroActive Cooler 3, которая отвечает за охлаждение смартфона. Встроенная система охлаждения включает испарительную камеру, графитовую пластину и медный радиатор. Последний оказался в шесть раз больше аналога в ROG Phone второго поколения. Масса отверстий на корпусе привела к тому, что модель лишилась защиты от воды.

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От предшественника новинка унаследовала разъём USB-C для подзарядки, расположившийся на тыльной стороне. Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мА*ч. А вот мощность быстрой зарядки относительно скромная по современным меркам – 30 Вт. Например, уже упомянутая модель Lenovo Legion Duel поддерживает 90-ваттную подзарядку.

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ASUS уделила внимание системе управления AirTigger 3. Смартфон обзавёлся новыми программируемым ультразвуковыми сенсорами и датчиком движения. Новые триггеры поддерживают сразу два вида жестов: прикосновение и скольжение. Игровой режим с лаконичным названием X позволяет выполнять настройку системы для оптимизации игрового процесса, правда, с такой начинкой загрузить железо полностью будет весьма сложно.

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На тыльной панели ASUS ROG Phone III установлена основная камера с разрешением 64 Мп + 13 Мп + 5 Мп. В главном модуле используется сенсор Sony IMX686. Сзади также есть вспышка и логотип линейки ROG. Спереди обосновался дисплей AMOLED со встроенным дактилоскопом. Диагональ составляет 6,59 дюйма, а разрешение – Full HD+. Экран поддерживает частоту обновления 144 Гц, 120 Гц, 90 Гц и 60 Гц. Частота опроса сенсорного слоя составляет 270 Гц, а время отклика – 0,25 сек. Производитель обещает поддержку стандарта HDR10+ и 113% охват цветового пространства DCI-P3.

Экран смартфона не имеет вырезов и отверстий. Спереди установлены фронтальные динамики, а разрешение камеры для селфи составляет 24 Мп. Также отметим операционную систему Android 10 с новой оболочкой ROG UI, поддержку Wi-Fi 6, чип NFC и адаптер Bluetooth 5.1. Разъём для наушников в новинке отсутствует, но он есть в уже упомянутом аксессуаре AeroActive Cool 3.

Стоимость ASUS ROG Phone III в модификации с 12 ГБ оперативной памяти составила 999 евро. Версия с 16 ГБ ОЗУ оценена в 1099 евро. Также тайваньская компания выпустила версию Strix Edition за 799 евро. Она оборудована чипом Snapdragon 865 в паре с 8 ГБ оперативки и накопителем на 256 ГБ. Отмечается, что в некоторых странах будут доступны и другие конфигурации.

Теперь что касается аксессуаров. Внешний активный кулер AeroActive Cool 3 – не единственный модуль для смартфона. К геймерской новинке можно купить чехол с подсветкой ROG Lighting Armor, переходник ROG Clip для подключения контроллеров от консолей, геймпад ROG Kunai 3, а также док-станции TwinView Dock 3 и Mobile Desktop Dock 3.