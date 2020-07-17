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Компания Xiaomi вчера выпустила регулярную закрытую бета-версию MIUI 12 в Китае от 16 июля 2020 года. Сегодня появилась информация о том, что производитель откладывает выход стабильного варианта прошивки сразу для восьми смартфонов по разным причинам.

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Флагманы 2020 года на процессоре Snapdragon 865 Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro не получат в ближайшее время MIUI 12, поскольку сейчас компания занимается адаптацией операционной системы Android 11. Таким образом, обе модели обзаведутся MIUI 12 сразу на последней версии «зелёного робота».

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Напомним, что флагманы оснащены 90-Гц дисплеями OLED, 20-мегапиксельными фронтальными камерами, стереодинамиками и NFC. В Xiaomi Mi 10 есть тыльная камера с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и аккумулятор на 4780 мА*ч. Версия Pro получила батарею ёмкостью 4500 мА*ч и камеру с модулями на 108 Мп, 20 Мп, 12 Мп и 8 Мп.

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Из-за нестабильной работы программного обеспечения выпуск обновления отложен сразу для пяти смартфонов. Это флагманы 2018 года Xiaomi Mi MIX 2S и Xiaomi Mi MIX 3, а также недорогие модели 2019 года Redmi Note 8, Redmi Note 8T и Xiaomi Mi CC9e.

Топовые модели оборудованы процессором Snapdragon 845. Mi MIX 2S отличается тем, что фронтальная камера установлена в нижней части лицевой стороны, а фишкой Mi MIX 3 является форм-фактор слайдера. Оба смартфона получили основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп, которая на момент анонса была одной из лучшей в рейтинге DxOMark.

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Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 8 и Redmi Note 8T оборудованы процессором Snapdragon 665. Версия T является самым дешёвым смартфоном компании с NFC при цене порядка 10 000 рублей за базовую модификацию. В то же время модель Redmi Note 8 на момент премьеры была самым доступным решением на рынке с четырёхмодульной основной камерой.

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Ранее была информация, что стабильная версия MIUI 12 для них станет доступна к концу лета текущего года. Сможет ли производитель выпустить апдейт в срок, пока что не уточняется.

Xiaomi Mi CC9e выделяется тем, что при цене порядка 200 долларов предлагает 32-мегапиксельную фронтальную камеру и дисплей OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Напомним, что международная версия смартфона называется Xiaomi Mi A3 и работает на стоковой операционной системе Android.

Наконец, последняя модель, для которой отложили выпуск стабильной прошивки MIUI 12, называется Redmi Note 7. Это дебютный смартфон производителя с 48-мегапиксельной камерой. Несколько недель назад он получил программное обеспечение MIUI 11 с ОС Android 10. Причина задержки MIUI 12 заключается в сложностях при реализации поддержки технологии One-The-Go.