Xiaomi отложила выпуск стабильной версии MIUI 12 для 8 смартфонов
Компания Xiaomi вчера выпустила регулярную закрытую бета-версию MIUI 12 в Китае от 16 июля 2020 года. Сегодня появилась информация о том, что производитель откладывает выход стабильного варианта прошивки сразу для восьми смартфонов по разным причинам.
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Флагманы 2020 года на процессоре Snapdragon 865 Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro не получат в ближайшее время MIUI 12, поскольку сейчас компания занимается адаптацией операционной системы Android 11. Таким образом, обе модели обзаведутся MIUI 12 сразу на последней версии «зелёного робота».
Напомним, что флагманы оснащены 90-Гц дисплеями OLED, 20-мегапиксельными фронтальными камерами, стереодинамиками и NFC. В Xiaomi Mi 10 есть тыльная камера с разрешением 108 Мп + 13 Мп + 2 Мп + 2 Мп и аккумулятор на 4780 мА*ч. Версия Pro получила батарею ёмкостью 4500 мА*ч и камеру с модулями на 108 Мп, 20 Мп, 12 Мп и 8 Мп.
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Из-за нестабильной работы программного обеспечения выпуск обновления отложен сразу для пяти смартфонов. Это флагманы 2018 года Xiaomi Mi MIX 2S и Xiaomi Mi MIX 3, а также недорогие модели 2019 года Redmi Note 8, Redmi Note 8T и Xiaomi Mi CC9e.
Топовые модели оборудованы процессором Snapdragon 845. Mi MIX 2S отличается тем, что фронтальная камера установлена в нижней части лицевой стороны, а фишкой Mi MIX 3 является форм-фактор слайдера. Оба смартфона получили основную камеру с разрешением 12 Мп + 12 Мп, которая на момент анонса была одной из лучшей в рейтинге DxOMark.
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Xiaomi Mi CC9e, Redmi Note 8 и Redmi Note 8T оборудованы процессором Snapdragon 665. Версия T является самым дешёвым смартфоном компании с NFC при цене порядка 10 000 рублей за базовую модификацию. В то же время модель Redmi Note 8 на момент премьеры была самым доступным решением на рынке с четырёхмодульной основной камерой.
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Ранее была информация, что стабильная версия MIUI 12 для них станет доступна к концу лета текущего года. Сможет ли производитель выпустить апдейт в срок, пока что не уточняется.
Xiaomi Mi CC9e выделяется тем, что при цене порядка 200 долларов предлагает 32-мегапиксельную фронтальную камеру и дисплей OLED со встроенным сканером отпечатков пальцев. Напомним, что международная версия смартфона называется Xiaomi Mi A3 и работает на стоковой операционной системе Android.
Наконец, последняя модель, для которой отложили выпуск стабильной прошивки MIUI 12, называется Redmi Note 7. Это дебютный смартфон производителя с 48-мегапиксельной камерой. Несколько недель назад он получил программное обеспечение MIUI 11 с ОС Android 10. Причина задержки MIUI 12 заключается в сложностях при реализации поддержки технологии One-The-Go.
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