Xiaomi рассказала, когда все смартфоны линейки Redmi Note 8 получат стабильную глобальную прошивку MIUI 12
Китайская компания Xiaomi решила успокоить владельцев всех трёх смартфонов семейства Redmi Note 8 и рассказала, когда их устройства получат стабильную прошивку MIUI 12. Напомним, что несколько моделей Redmi Note 8 Pro уже успели обзавестись MIUI 12 Global ROM, но большинство пользователей всё ещё остаются на Android 9.0 Pie с MIUI 11.
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Слева направо: Xiaomi Redmi Note 8T / Xiaomi Redmi Note 8 Pro / Xiaomi Redmi Note 8
По последним данным, все три смартфона серии получат стабильную версию программного обеспечения на операционной системе Android 10. Это касается как китайского рынка, так и международного. Xiaomi Redmi Note 8 Pro начнёт получать европейскую стабильную прошивку MIUI 12 в течение ближайших двух недель, т.е. до конца текущего месяца.
Глобальная версия MIUI 12 для Redmi Note 8 и Redmi Note 8T немного задержится. Её смартфоны начнут получать в августе 2020 года. Напомним, что ранее китайская компания была вынуждена свернуть бета-тестирование прошивки для Redmi Note 8T в связи с возникшими проблемами. После этого появилась информация о том, что выход стабильного апдейта будет отложен до осени. Как видим, это не так, но всё же планы по выпуску MIUI 12 Stable у производителя вновь могут поменяться.
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Xiaomi Redmi Note 8T
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Redmi Note 8 и Redmi Note 8T практически не отличаются друг от друга. У обоих смартфонов есть аккумуляторная батарея ёмкостью 4000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой, 6,3-дюймовая ЖК-панель формата FHD+, 13-мегапиксельный лицевой оптический модуль и основная камера с разрешением 48 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп. Стандартное издание на момент премьеры было самым доступным решением на рынке с Quad-камерой. Правда, сейчас мы говорим о китайской версии.
Каждая модель доступна в модификациях 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Redmi Note 8 также может похвастаться версиями 6/64 ГБ и 6/128 ГБ. В то же время у Redmi Note 8T есть модуль NFC. Оба смартфона оснащены 11-нанометровым мобильным процессором Snapdragon 665 с графикой Adreno 610 и максимальной тактовой частотой CPU 2,0 ГГц.
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Xiaomi Redmi Note 8 Pro
Xiaomi Redmi Note 8 Pro – это дебютная модель на рынке с 64-Мп сенсором в тыльной камере и 12-нанометровым процессором Helio G90T с частотой 2 ГГц. Смартфон вышел за несколько месяцев до анонса Redmi Note 8T и стал первым представителем линейки с чипом NFC.
Модель оснащена аккумулятором на 4500 мАч и 20-мегапиксельной фронталкой. Основная камера помимо сенсора на 64 Мп получила две 2-мегапиксельные матрицы и 8-мегапиксельный датчик изображения в паре с широкоугольным телеобъективом. Экран IPS имеет размер 6,53 дюйма по диагонали, а разрешение соответствует формату FHD+.
Слева направо: Xiaomi Redmi Note 8 / Xiaomi Redmi Note 8T / Xiaomi Redmi Note 8 Pro
В завершение добавим, что во всех трёх смартфонах есть тыльный биометрический сканер, разъём для наушников и USB Type-C. Модели поступили в продажу с предустановленной операционной системой Android 9.0 Pie и фирменной надстройкой MIUI 10.
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