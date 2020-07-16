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Компания Xiaomi выпустила очередной регулярное обновление ПО. Установить новую версию оболочки можно на 28 смартфонов. Свежая версия MIUI 12 на базе ОС Android 10 начала рассылаться сегодня, 16 августа.

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Мы говорим о китайской сборке, но установить её можно и на смартфоны, которые выпускаются за пределами Поднебесной. 3 модели из 28 были выпущены в 2020 году. Это Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G и POCO X2.

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Ещё 7 смартфонов появились в течение 2018 года. Сюда входят пять (без версий Youth и Lite) представителей семейства Xiaomi Mi 8, а также модели Mi MIX 3 и Mi Max 3. Флагман Mi MIX 2S остался в этот раз без апдейта программного обеспечения.

Остальные смартфоны из списка были выпущены в прошлом году. Компания начала рассылать MIUI 12 от 16 июля 2020 года для всех представителей семейств Xiaomi Mi CC9 и Xiaomi Mi 9, кроме модели Mi 9T Pro. Соответственно, без обновления остался Redmi K20 Pro. Весь список и ссылки на скачивание – в таблице.