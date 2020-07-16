28 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
Компания Xiaomi выпустила очередной регулярное обновление ПО. Установить новую версию оболочки можно на 28 смартфонов. Свежая версия MIUI 12 на базе ОС Android 10 начала рассылаться сегодня, 16 августа.
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Мы говорим о китайской сборке, но установить её можно и на смартфоны, которые выпускаются за пределами Поднебесной. 3 модели из 28 были выпущены в 2020 году. Это Redmi 10X 5G, Redmi 10X Pro 5G и POCO X2.
Ещё 7 смартфонов появились в течение 2018 года. Сюда входят пять (без версий Youth и Lite) представителей семейства Xiaomi Mi 8, а также модели Mi MIX 3 и Mi Max 3. Флагман Mi MIX 2S остался в этот раз без апдейта программного обеспечения.
Остальные смартфоны из списка были выпущены в прошлом году. Компания начала рассылать MIUI 12 от 16 июля 2020 года для всех представителей семейств Xiaomi Mi CC9 и Xiaomi Mi 9, кроме модели Mi 9T Pro. Соответственно, без обновления остался Redmi K20 Pro. Весь список и ссылки на скачивание – в таблице.
|
Устройство
|
Загрузить обновление
|
2018 год
|
Xiaomi
|
Mi 8
|
Mi 8 SE
|
Mi 8 UD
|
Mi 8 EE
|
Mi 8 Pro
|
Mi Max 3
|
Mi MIX 3
|
2019 год
|
Xiaomi
|
Mi 9
|
Mi 9 SE
|
Mi 9 Lite
|
Mi CC9
|
Mi CC9e
|
Mi CC9 Pro
|
Mi CC9 Pro Premium
|
Mi 9 Pro 5G
|
Mi 9T
|
Mi Note 10
|
Mi Note 10 Pro
|
Mi CC9 Meitu
|
Redmi
|
Note 7 Pro
|
Note 8
|
Note 8T
|
Note 8 Pro
|
K30 5G
|
K30 4G
|
K20
|
2020 год
|
POCO
|
X2
|
Redmi
|
10X 5G
|
10X Pro 5G
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