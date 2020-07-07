Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Вчера мы писали о том, что компания Huawei выпустит программное обеспечение EMUI 11 более чем для 40 смартфонов. Сегодня стало известно, что первыми тестовую версию оболочки получат четыре флагмана семейства Huawei Mate 30. Как оказалось, на первом этапе обновлены будут не только они.

реклама

К этому квартету присоединится люксовый флагман Huawei Mate 30 RS Porsche Design с кожаными вставками на тыльной панели. От Huawei Mate 30 Pro 5G специальное издание отличается ценой и объёмами памяти. Так, оно получило модификацию с 12 ГБ оперативки и накопителем на 512 ГБ, которую оценили примерно в 1700 евро. Получит EMUI 11 и ещё более дорогой флагман производителя – сгибаемая модель Huawei Mate X стоимостью около 2500 евро.

анонсы и реклама Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р. <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b> Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков <b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Первая волна захлестнёт ещё три смартфона семейства Mate предыдущего поколения. Речь идёт о Huawei Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche Design и Mate 20 X 4G. Все они вышли в конце 2018 года и получили однокристальный процессор Kirin 980. Huawei Mate 20 и Mate 20 X 5G не будут обновлены на первом этапе.

Без EMUI 11 в первых рядах останутся Huawei P40 Pro+ и Huawei P30 Pro New Edition. Это немного странно, учитывая то, что Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei P30 и Huawei P30 Pro получат апдейт. Семейство P30 оборудовано процессором Kirin 980, а в моделях нового поколения используется однокристальная систем Kirin 990.

реклама

Кроме того, на первом этапе программное обеспечение станет доступно для Huawei nova 6 5G на чипе Kirin 990 5G, Huawei nova 5 Pro и nova 5T на Kirin 980, а также для Huawei nova 5z и nova 5i Pro на Kirin 810.

Что касается смартфонов Honor, то первая волна затронет Honor 20 Lite с процессором Kirin 710 и Honor 9X Pro на чипе Kirin 810. В завершение добавим, что китайская компания также выпустит EMUI 11 для планшетных компьютеров Huawei MatePad и Huawei MediaPad M6.